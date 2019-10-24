Élevage laitier et bovin

Un élevage laitier et bovin durable et rentable repose en grande partie sur des conditions d'hygiène irréprochables. Les besoins en matière de nettoyage vont des niches et étables à veaux jusqu'à l'ensemble de l'enceinte de l'exploitation en passant par les robots de traite, la salle de traite et la laiterie.

Nettoyage dans l'agriculture: élevage bovin
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