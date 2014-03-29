Commerce de détail
Un système pour davantage de succès. Le recours à des concepts globaux d'hygiène et de nettoyage contribue largement au succès de votre magasin. Les clients apprécient l'ordre et la propreté; ces facteurs, même s'ils n'en ont pas toujours conscience, jouent un rôle important dans la décision d'achat. Kärcher propose une solution de nettoyage appropriée, efficace et économique pour toutes les zones de travail et tous les revêtements de sol: le système Kärcher, qui comprend des appareils, des accessoires et des détergents parfaitement harmonisés. Complété de manière professionnelle par une offre moderne de services: de la location-vente/financement à la gestion complète du nettoyage en passant par la maintenance et les réparations. Cela permet de garantir à tout instant une propreté agréable et une hygiène conforme aux normes en vigueur. Avec Kärcher, le leader mondial des systèmes de nettoyage.
La propreté et la sécurité sont primordiales partout
Le client est roi. Et il veut la propreté et le calme. Partout et tout le temps. Les systèmes de nettoyage destinés aux espaces clients doivent donc être dotés de qualités particulières: ils doivent être discrets et silencieux, faciles à transporter, ergonomiques et utilisables également dans les espaces réduits. L'ensemble des qualités des appareils de nettoyage Kärcher rendent le travail plus facile et plus agréable.
Secteurs du commerce de détail
Magasin de vêtements
Vous offrez quelque chose de spécial à vos clients: vous leur permettez de se sentir bien. Cela résulte du vaste bouquet de services que vous mettez à leur disposition.
Supermarché
Chaque espace de vente est différent. Quoi qu'il en soit, vos clients apprécient toujours la propreté. Ce n'est pas du tout un problème si vous utilisez le système Kärcher.
Food
La propreté, appréciée des clients, joue un rôle important dans la décision d'achat. Les concepts d'hygiène complets constituent par conséquent un facteur de succès déterminant.
Conseil, service et vente
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