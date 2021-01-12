CONSEILS PROFESSIONNELS POUR DES SURFACES PARFAITEMENT NETTOYÉES ET DÉSINFECTÉES DANS LE SECTEUR DU PRÊT-À-PORTER
Vous offrez quelque chose de spécial à vos clients: vous leur permettez de se sentir bien. Cela résulte du vaste bouquet de services que vous mettez à leur disposition. Et nous vous offrons la même chose: nous voulons que vous vous sentiez bien grâce à des résultats de nettoyage parfaits à tous les niveaux. En effet, avec le système Kärcher, tout est parfaitement coordonné – les machines, les accessoires et les détergents.
*Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'utilisation. Réservé aux utilisateurs professionnels.
Niveau de risque rouge
Zones à haut risque d'infection. Il s'agit des surfaces fréquemment en contact avec les mains et la peau ou pouvant présenter un risque accru en raison de votre processus de fonctionnement. Conformément au plan de nettoyage et d'hygiène, toutes les surfaces font l'objet d'un nettoyage selon la méthode spécifiée ainsi que d'une désinfection de routine ou bien d'une désinfection ciblée à l'aide d'un désinfectant.
Zones
- Paniers
- Terminal de paiement électronique / scannettes
- Toilettes clients
- Distributeurs de savon
- Salles à langer
- Fontaines d'eau/machines à café / distributeurs de cigarettes au niveau des caisses
- Fenêtres de protection devant les caisses
- Scanners
- Micro-ondes / bouilloires etc.
- Toilettes du personnel
- Téléphones/imprimantes et fax / téléphones mobiles
- Entrées / portes du personnel
- Stand d'information
- Dispositifs de transport / chariots élévateurs
- Portes roulantes/déclencheurs/contacts à tirage / interrupteurs
- Scanners pour la réception des marchandises
- Rayonnages à chaussures
- Tringles à vêtements / cintres / rayon cosmétique
- Étagères au niveau des caisses et pour les accessoires
- Miroirs
- Cabines d'essayage (rideaux, jetons, miroirs)
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Niveau de risque jaune
Zones à possible risque d'infection. Il convient de nettoyer ces zones régulièrement à l'aide de méthodes particulièrement minutieuses (dépoussiérage, nettoyage des surfaces, nettoyage des sols). Cela inclut une désinfection partielle (désinfection préventive). L'objectif étant de limiter la propagation d'agents pathogènes.
Zones
- Poubelles
- Tapis de caisse
- Tiroirs-caisses
- Zone de rangement en bout de caisse
- Salle de pause / cuisine du personnel
- Vestiaires personnel
- Stations de linge de location
- Salles d'eau personnel
- Placards de bureau / portes / poignées
- Rampes de chargement
- Sols d'entrepôt
- Rayonnages de stockage
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Niveau de risque vert
Zones sans risque d'infection. Il convient de nettoyer ces zones pour éliminer les contaminations (par ex. poussière, substances chimiques, microorganismes, substances organiques). Elles ne présentent pas de risque d'infection.
Zones
- Barrières d'entrée
- Sols de magasin
- Rayonnages
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