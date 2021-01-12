Profitipps für die perfekte Reinigung und Desinfektion im Fashion-Bereich
Sie geben Ihren Kunden vor allem eines: ein gutes Gefühl. Dies ist das Ergebnis vieler Leistungen, die sich zu einem Gesamtbild vereinen. Dasselbe bekommen Sie von uns: Das gute Gefühl, in allen Bereichen perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Weil im Kärcher System alles aufeinander abgestimmt ist, die Maschinen, Zubehöre und Reinigungsmittel.
*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für gewerbliche Anwender.
Risikoeinstufung Rot
Bereiche mit einem hohen Infektionsrisiko. Das sind Oberflächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt oder die aufgrund des Arbeitsprozesses mit einem erhöhten Risiko behaftet sein können. Gemäss dem Reinigungs- und Hygieneplan werden alle Oberflächen im beschriebenen Verfahren gereinigt und routinemässig desinfiziert oder aber auch gezielt mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert.
Bereiche
- Einkaufskörbe
- EC Zahlungsterminal / Scanner Terminals
- Kundentoiletten
- Seifenspender
- Wickelräume
- Wasserspender / Kaffeeautomaten / Zigarettenspender im Kassenbereich
- Schutzfenster vor Kassen
- Scannergeräte
- Microwellengeräte / Wasserkocher etc.
- Mitarbeitertoiletten
- Telefone / Drucker- und Faxgeräte / Mobiltelefone
- Mitarbeitereingänge / -türen
- Infostand
- Transporthilfen / Hubwagen
- Rolltore / Auslöser / Zugkontakte / Schalter
- Scanner zur Warenannahme
- Schuhregal
- Kleiderstangen / Kleiderbügel /Kosmetikbereich
- Regal im Kassen- und Accessoirebereich
- Spiegel
- Umkleidekabinen (Vorhänge, Nummerkärtchen, Spiegel)
Unsere empfohlenen Produkte
Risikoeinstufung Gelb
Bereiche mit möglichem Infektionsrisiko. Diese Bereiche sollten regelmässig mit besonders sorgfältigen Verfahren (Staubentfernung, Oberflächenreinigung, Bodenreinigung) gereinigt werden. Dies schliesst die teilweise Desinfektion (prophylaktische Desinfektion) ein. Ziel ist es, die Ausbreitung von Krankheitserregern einzuschränken.
Bereiche
- Mülleimer
- Kassenbänder
- Kassenbox
- Ablagebereich Kassenendzone
- Sozialraum / Mitarbeiterküche
- Umkleideräume Mitarbeiter
- Mietwäsche-Stationen
- Waschräume Mitarbeiter
- Büroschränke / Türen / Griffe
- Laderampen
- Lagerböden
- Lagerregale
Unsere empfohlenen Produkte
Risikoeinstufung Grün
Bereiche ohne Infektionsrisiko. Diese Bereiche sollten gereinigt werden, um Verunreinigungen (z.B. Staub, chemische Substanzen, Mikroorganismen, organische Substanzen) zu entfernen. Hier besteht keine Infektionsgefahr.
Bereiche
- Eingangsschranken
- Marktböden
- Warenregale
Unsere empfohlenen Produkte
Beratung, Service und Verkauf
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