Retail
Mit System zu mehr Erfolg. Die Anwendung umfassender Hygiene- und Reinigungskonzepte ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Einzelhandel. Erkennbare Sauberkeit und Ordnung wird von Kunden geschätzt und spielt eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung, bewusst wie auch unbewusst. Kärcher bietet für alle Arbeitsbereiche und Bodenbeläge die richtige, effiziente und wirtschaftliche Reinigungslösung: das Kärcher System aus perfekt aufeinander abgestimmter Maschine, Zubehör und Reinigungsmittel. Professionell abgerundet durch moderne Serviceangebote, von Leasing/Finanzierung, Wartung und Reparatur bis zum kompletten Reinigungsmanagement. Damit sind ansprechende Sauberkeit und normgerechte Hygiene jederzeit gesichert. Mit Kärcher, dem Weltmarktführer für Reinigungssysteme.
Sauberkeit und Sicherheit sind überall wichtig
Der Kunde ist König. Und der will es sauber und ruhig. Überall und jederzeit. Reinigungssysteme für den Kundenbereich müssen also besondere Eigenschaften mitbringen: sie müssen unauffällig und leise sein, gut zu transportieren, ergonomisch gestaltet und auch auf engstem Raum einsetzbar. Die Summe der Eigenschaften von Kärcher Reinigungsgeräten macht die Arbeit leichter und angenehmer.
Bereiche in der Branche Retail
Bekleidungsgeschäft
Sie geben Ihren Kunden vor allem eines: ein gutes Gefühl. Dies ist das Ergebnis vieler Leistungen, die sich zu einem Gesamtbild vereinen.
Supermarkt
Jeder Verkaufsraum ist anders. Was Ihre Kunden aber immer wollen, ist Sauberkeit. Und das ist kein Problem, wenn Sie mit dem Kärcher System arbeiten.
Food
Sauberkeit im Einzelhandel spielt eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Hygiene- und Reinigungskonzepte sind daher ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Beratung, Service und Verkauf
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