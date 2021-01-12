Profitipps für die perfekte Reinigung und Desinfektion im Food-Bereich
Die Corona-Pandemie zeigt nachdrücklich, wie wichtig vorbeugende Hygiene auch im Alltag ist. Erkennbare Sauberkeit und Ordnung im Einzelhandel wird von Kunden geschätzt und spielt eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Umfassende Hygiene- und Reinigungskonzepte sind daher ein wichtiger Erfolgsfaktor im Handel. Das Kärcher System bietet für alle Arbeitsbereiche und Bodenbeläge die richtige, effiziente und wirtschaftliche Reinigungslösung.
*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für gewerbliche Anwender.
Risikoeinstufung Rot
Bereiche mit einem hohen Infektionsrisiko. Das sind Oberflächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt oder die aufgrund des Arbeitsprozesses mit einem erhöhten Risiko behaftet sein können. Gemäss dem Reinigungs- und Hygieneplan werden alle Oberflächen im beschriebenen Verfahren gereinigt und routinemässig desinfiziert oder aber auch gezielt mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert.
Bereiche
- Einkaufswagen / Einkaufskörbe
- EC Zahlungsterminal / Scanner Terminals
- Kundentoiletten
- Seifenspender
- Wickelräume
- Wasserspender / Kaffeeautomaten / Zigarettenspender im Kassenbereich
- Leergutautomaten
- Restaurationsbereiche / Tische / Stühle
- Spendesysteme (Besteck, Zucker usw.)
- Türgriffe von Produktvitrinen / Türgriffe von SB Auslagen / Schiebeabdeckungen von Kühltruhen / Zangen im Backshop
- Brotschneider im Backshop
- Obst- und Gemüsewaagen
- Beutelspender
- Schutzfenster vor Kassen
- Scannergeräte
- Microwellengeräte / Wasserkocher etc.
- Mitarbeitertoiletten
- Telefone / Drucker- und Faxgeräte / Mobiltelefone
- Mitarbeitereingänge / -türen
- Infostand
- Fleischereibereich (Ablagebereich, Messer, Fleischwolf etc.)
- Transporthilfen / Hubwägen
- Transportboxen frische Lebensmittel
- Rolltore / Auslöser / Zugkontakte / Schalter
- Scanner zur Warenannahme
- (Tief-)Kühlzellenraum / Türen / Griffe
- Thermometer
- Konfiskatbehälter / Re-Food Behälter
Unsere empfohlenen Produkte
Risikoeinstufung Gelb
Bereiche mit möglichem Infektionsrisiko. Diese Bereiche sollten regelmässig mit besonders sorgfältigen Verfahren (Staubentfernung, Oberflächenreinigung, Bodenreinigung) gereinigt werden. Dies schliesst die teilweise Desinfektion (prophylaktische Desinfektion) ein. Ziel ist es, die Ausbreitung von Krankheitserregern einzuschränken.
Bereiche
- Sortierstationen Duales System
- Backshops / Auslagenfächer
- Mülleimer
- Kassenbänder
- Kassenbox
- Ablagebereich Kassenendzone
- Sozialraum / Mitarbeiterküche
- Trenntüren zwischen Frischeabteilungen
- Umkleideräume Mitarbeiter
- Mietwäsche-Stationen
- Waschräume Mitarbeiter
- Büroschränke / Türen / Griffe
- Laderampen
- Lagerböden
- Lagerregale
- Entsorgungsstation Presse
Unsere empfohlenen Produkte
Risikoeinstufung Grün
Bereiche ohne Infektionsrisiko. Diese Bereiche sollten gereinigt werden, um Verunreinigungen (z.B. Staub, chemische Substanzen, Mikroorganismen, organische Substanzen) zu entfernen. Hier besteht keine Infektionsgefahr.
Bereiche
- Eingangsschranken
- Marktböden
- Warenregale
Unsere empfohlenen Produkte
Beratung, Service und Verkauf
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