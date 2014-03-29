Le secteur du bâtiment se met au propre.
Faire bonne impression: par la propreté de votre travail et de votre chantier.
Parce que propreté rime avec sécurité
À quoi sert la performance si le matériel n'est pas fiable? Pourquoi miser sur la robustesse si la sécurité n'est pas assurée? Dans le bâtiment, toutes ces propriétés doivent être réunies dans le même appareil. Dans chaque appareil. Et c'est exactement ce que garantit chacun de nos appareils Professional. Chaque chantier est différent. Et chacun d'entre eux cache divers dangers pour les personnes qui y travaillent: risque de dérapage, risque de trébuchement, risque sanitaire dû à la poussière et aux produits chimiques. Un simple casque ne suffit pas. Grâce à nos solutions de nettoyage professionnelles pour le secteur du bâtiment, vous pouvez éliminer de manière fiable de nombreuses sources de danger. Aspirez la saleté et la poussière régulièrement ou directement à leur source.
Secteurs du bâtiment
Bâtiments/aménagement intérieur
Travaillez confortablement et efficacement. Les appareils Kärcher ne nécessitent pratiquement aucun entretien et sont dotés de caractéristiques pratiques.
Aire de lavage/extérieurs
Un lavage de véhicules manuel rapide et économique avec nos nettoyeurs haute pression performants, qu'ils soient mobiles ou stationnaires.
Engins/véhicules
Certains types de saleté peuvent vous mener la vie dure. Par exemple les résidus de béton sur les engins de chantier et sur les véhicules. Nos machines sont conçues pour vous faciliter la vie.
Nettoyage spécial
Dans le secteur du bâtiment, vous êtes régulièrement confronté à des tâches de nettoyage qui dépassent de loin la normale. C'est pourquoi nous vous fournissons les meilleurs appareils.
Le produit adapté à chacun des besoins
Conseil, service et vente
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