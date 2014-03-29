Sauber ist immer auch sicher

Was nützt Leistung ohne Zuverlässigkeit? Was bringt Robustheit ohne Sicherheit? Auf dem Bau brauchen Sie alle diese Eigenschaften in einem Gerät. In jedem Gerät. Und garantiert mit jedem unserer Professional-Geräte. Jede Baustelle ist anders. Und auf jeder lauern unterschiedlichste Gefahren für die Menschen, die dort arbeiten: Rutschgefahr, Stolpergefahr, Gesundheitsgefahr durch Staub und Chemikalien. Mit einem Helm allein ist es nicht getan. Viele Gefahrenquellen können Sie mit unseren professionellen Reinigungslösungen für die Baubranche zuverlässig beseitigen. Saugen Sie Schmutz und Staub regelmässig ab oder direkt, wenn er entsteht.