Bauhandwerk hat sauberen Boden.
Den besten Eindruck hinterlassen Sie mit sauberer Arbeit und sauberer Baustelle.
Sauber ist immer auch sicher
Was nützt Leistung ohne Zuverlässigkeit? Was bringt Robustheit ohne Sicherheit? Auf dem Bau brauchen Sie alle diese Eigenschaften in einem Gerät. In jedem Gerät. Und garantiert mit jedem unserer Professional-Geräte. Jede Baustelle ist anders. Und auf jeder lauern unterschiedlichste Gefahren für die Menschen, die dort arbeiten: Rutschgefahr, Stolpergefahr, Gesundheitsgefahr durch Staub und Chemikalien. Mit einem Helm allein ist es nicht getan. Viele Gefahrenquellen können Sie mit unseren professionellen Reinigungslösungen für die Baubranche zuverlässig beseitigen. Saugen Sie Schmutz und Staub regelmässig ab oder direkt, wenn er entsteht.
Bereiche im Baugewerbe
Gebäude/Innenausbau
Arbeiten Sie bequem und effektiv. Kärcher Geräte sind weitgehend wartungsfrei und mit praktischen Features ausgestattet.
Waschplatz/Outdoor
Schnelle und wirtschaftliche manuelle Fahrzeugwäsche mit unseren leistungsstarken Hochdruckreinigungsgeräten – mobil und stationär.
Maschinen/Fahrzeuge
Mancher Schmutz macht es Ihnen ganz schön schwer. Rückstände von Beton an Baumaschinen und Fahrzeugen zum Beispiel. Darum machen unsere Maschinen es Ihnen leicht.
Sonderreinigung
In der Baubranche stehen regelmässig Reinigungsaufgaben an, die weit über das Normale hinausgehen. Und dafür bekommen Sie von uns die besten Geräte.
Das passende Produkt für jeden Bedarf
Beratung, Service und Verkauf
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