Maschinen/Fahrzeuge
Mancher Schmutz macht es Ihnen ganz schön schwer. Rückstände von Beton oder hartnäckig haftender Schmutz an Baumaschinen und Fahrzeugen zum Beispiel. Darum machen unsere Maschinen es Ihnen leicht. Mit unseren Kaltwasser- und Heisswasser-Hochdruckreinigern befreien Sie alles auf der Baustelle schnell und spielend leicht von anhaftendem Schmutz.
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