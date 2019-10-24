Engins/véhicules

Certains types de saleté peuvent vous mener la vie dure. Par exemple les résidus de béton ou la saleté incrustée tenace sur les engins de chantier et sur les véhicules. Nos machines sont conçues pour vous faciliter la vie. Grâce à nos nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude, le chantier est rapidement et facilement débarrassé des saletés incrustées.

Nettoyage dans le secteur du bâtiment: engins/véhicules
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