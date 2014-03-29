Soins de santé
Une hygiène parfaite pour une rentabilité saine. Le succès d'un hôpital est indissociable d'une hygiène appropriée et d'une rentabilité conforme à ce qui est attendu. Pour arriver à ce résultat, il faut que les tâches principales qui touchent à l'hygiène soient en parfaite concordance avec les tâches d'entretien et la conservation de la valeur, la priorité étant d'éviter des infections nosocomiales et la transmission de germes. Les différents services des hôpitaux exigent des solutions différentes propres à chaque service : des petites aux grandes surfaces et de la cuisine à la salle d'opération. En outre, l'exploitation permanente impose un nettoyage régulier particulièrement efficace étant donné que les plages horaires sont limitées pour effectuer un nettoyage en profondeur. Tout cela sans compter les normes d'hygiène toujours plus exigeantes, la pression croissante des coûts et la concurrence. Kärcher vous donne la possibilité de choisir comment accomplir ces tâches exigeantes. Avec des systèmes de nettoyage efficaces et professionnels. Sans oublier des prestations de service personnalisées, qu'elles soient rapides ou plus poussées.
Des lieux de passage propres et sécurisés.
Le passage régulier dans les espaces publics comme les halls d'entrée, les corridors et les couloirs de service laisse peu de place et de temps à un nettoyage. À ces endroits, il convient de trouver un équilibre entre nettoyage régulier et nettoyage intermédiaire en profondeur. Pour une propreté, une durabilité et une sécurité constantes – sur les sols de tous types : des surfaces dures aux revêtements textiles. Kärcher ouvre la voie vers l'hygiène.
Entretien rapide des moquettes
Si vous n'avez pas le temps de laisser sécher longtemps le sol ou de nettoyer les moquettes en profondeur, le système Kärcher BRC 45 /45 C et iCapsol RM 768 avec technologie à deux rouleaux garantit des résultats optimaux en avant comme en arrière. Compact et peu encombrant.
En grand pour les halls d'entrée
La B 90 est l'autolaveuse aspirante idéale pour les grandes surfaces. Sa fonction de balayage préalable absorbe aussi les impuretés désolidarisées. Grâce au pad de lustrage, les sols en pierre resteront brillants pour longtemps. Équipée de la fonction Whisper, la B 90 peut aussi être utilisée dans les zones pour patients.
Facilement maniable et agile dans les couloirs
La BD 50/40 RS est la plus maniable de sa catégorie. Elle garantit toujours une vue d'ensemble dans les couloirs de service en hauteur. Possibilité de monter et descendre rapidement pour créer de la place. La solution efficace pour le nettoyage courant des surfaces dures.
L'efficience est une affaire de réglage
La B 60 avec système KIK est entièrement configurable. Grâce au nettoyage intérieur du réservoir, elle ne prend pas seulement en charge l'hygiène des sols. Au niveau eco!efficiency, le régime des brosses et la puissance d'aspiration sont réduits à une puissance suffisante pour des salissures légères.
Éliminer les traces par un simple lustrage
La BDP 43/450 C Adv et le spray-cleaner vous feront gagner du temps lors de l'élimination des traces de passage. Surtout dans les espaces souvent utilisés qui ne permettent pas d'effectuer un nettoyage en profondeur.
Espaces sanitaires – une propreté jusque dans les joints.
Dans les espaces sanitaires équipés de revêtements sols antidérapants, le nettoyage manuel a ses limites. Surtout lorsqu'il s'agit d'enlever le calcaire, la graisse de peau ou des résidus de cosmétique. Les baignoires, les douches et les vestiaires ont des sols structurés et des espaces limités mais de fortes exigences en matière d'hygiène. c'est justement dans ces espaces qu'il est particulièrement important d'éviter la transmission de germes. Les machines de nettoyage efficaces et compactes de Kärcher vous permettent d'effectuer un nettoyage régulier et d'obtenir ainsi des joints et des revêtements propres et hygiéniques.
Nettoyage intermédiaire optimal
La BR 30/4 C nettoie jusque dans les moindres recoins, autour de chaque angle et sous les robinetteries basses. Avec le rouleau microfibre, elle est idéale pour enlever les peluches et cheveux sur le grès cérame. Elle remplit toutes les conditions pour être utilisée dans tous les espaces sanitaires ou humides, comme la salle d'accouchement aquatique.
Nettoyage optimal en profondeur des espaces sanitaires
La BDS 43/180 C Adv est prévue pour une longue utilisation : poignée réglable en hauteur pour une utilisation ergonomique, commande à deux barres pour des manœuvres faciles même à la puissance maximale. Repliable, cette machine trouvera sa place partout.
Idéal pour les revêtements structurés
La technique de rouleaux de la BR 40/10 permet d'aller dans tous les joints et de frotter et aspirer en un seul cycle. Ainsi, les espaces sanitaires et les bains de mobilisation restent des espaces de bien-être propres et hygiéniques.
Joints propres – sans refuge
Le nettoyeur vapeur DE 4002 est la réponse au calcaire tenace présent dans tous les espaces de douche et en particulier là où il est difficile d'utiliser un balai à franges. Le kit joint est respectueux des surfaces mais aussi de l'environnement.
Très absorbante et éprouvée
Les petites et plus grandes inondations font partie du quotidien dans les hôpitaux. Pour aspirer de grandes quantités d'eau et pour un nettoyage à la monobrosse, il convient d'employer des aspirateurs eau et poussières comme le NT 48/1.
Espaces de traitement – Hygiène maximale.
Le nettoyage de salles stériles comme les salles d'opération et les laboratoires exige des systèmes de nettoyage appropriés. Le but est d'atteindre et de garder un niveau d'hygiène maximal afin d'éviter des infections nosocomiales. Pour ce faire, les appareils de nettoyage employés dans ces salles doivent eux aussi satisfaire aux normes strictes d'hygiène. L'utilisation souvent trop rapide, les laps de temps trop courts pour un nettoyage en profondeur, les sols particulièrement exigeants et les espaces limités représentent des contraintes supplémentaires.
Le plus vite sera le mieux
En cas d'effort mécanique intense ou d'utilisation de produits abrasifs comme les désinfectants, il est particulièrement important que le filtre d'entretien soit intact. La lustreuse ultra-high-speed BDP 50/1500 entretient les sols très contraignants de manière optimale et, grâce à son plateau entraîneur régulateur, elle est idéale pour les sols irréguliers.
Vite partout et vite fini
Grâce à son temps d'équipement limité, un rendement de nettoyage élevé et un séchage rapide, la BD 40/12 est l'alternative intelligente au balai à franges. Sans câble et flexible grâce à son fonctionnement sur batterie, compacte et maniable, elle convainc lors du nettoyage courant, surtout dans les petites pièces.
Pour des exigences croissantes
Dans le laboratoire histologique, là où la cire est souvent utilisée, le nettoyage des sols est de taille mais décisif pour la sécurité du travail. Pour pouvoir éliminer correctement les saletés tenaces telles que la cire, il faut un système approprié combinant un appareil et des détergents : par exemple, la BR 40/10 avec rouleaux-pads autonettoyants à rotation inversée et le nettoyant en profondeur RM 750 vous offriront des sols propres et donc de la sécurité.
Idéal pour les salles d'opération
La B 40 W remplit les plus hautes exigences : simple à utiliser et si silencieux qu'elle peut être utilisée n'importe quand. Le système de nettoyage du réservoir empêche l'apparition de germes. Les batteries sans maintenance permettent une utilisation impeccable. Et grâce à une structure compacte, la B 40 trouve sa place directement dans l'aile de la salle d'opération. Pas besoin de la sortir et de la ranger sans arrêt.
En silence contre la poussière
Les changements de vêtements fréquents entraînent de grandes quantités de poussière. Avec seulement 56 db (A), le T 15/1 est le plus silencieux de sa catégorie et peut être utilisé à tout instant. Filtre HEPA de série.
Cuisines – Une propreté appétissante.
Préparer des repas pour un grand nombre de patients et d'employés exige une hygiène impeccable. Pour la mise en place rigoureuse du concept HACCP, Kärcher propose un système complet qui accomplit toutes les tâches de nettoyage dans le respect des normes grâce à un équipement spécial. Dans tous les espaces de préparation, conservation et distribution. Pour le nettoyage de surfaces de travail et d'appareils jusqu'au chariot de service. Pour éliminer les saletés tenaces et grossières. Et extrêmement efficace même sur les sols fortement structurés.
Jusque dans les joints grâce aux rouleaux
Grâce à sa structure relativement basse, l'autolaveuse BRS 40/100 passe sans problème sous le mobilier de cuisine. La technique de rouleaux fait de cet appareil une alternative aux monobrosses sur les carrelages de sécurité.
Haute pression en cuisine
Le nettoyage haute pression avec aspiration intégrée est idéal pour la cuisine. Le nettoyant sols durs FRV 30 peut nettoyer et aspirer en un seul passage. Combiné au dissolvant de graisse et de protéine RM 731, il élimine les taches de protéine, de graisse et d'huile tout en respectant les matières.
À la surface et en profondeur
Le B 40 W a été mis au point sur la base du principe HACCP et garantit des résultats optimaux pour le nettoyage de grandes surfaces. Équipé d'une tête de rouleaux-brosses et de brosses complètes, il permet de nettoyer les carrelages de sécurité sans aucun problème. Le système DOSE assure une utilisation correcte du détergent.
Spécialiste des cantines
En matière de dépenses, le nettoyage des taches de café, de graisse et des résidus de protéines représente un coût important. La BD 40/12 C nettoie rapidement et en profondeur les saletés incrustées sur le grès cérame dans les cantines. Il atteint des surfaces inaccessibles aux machines plus grandes.
Espaces administratifs – Pour un entretien en profondeur.
Même dans les hôpitaux, les bureaux et salles de conférence sont souvent équipés de moquettes ou de parquet dans le but de créer une atmosphère agréable. Afin de conserver la valeur de ces matières le plus longtemps possible, il convient d'utiliser les systèmes de nettoyage qui s'y prêtent. Mais aussi et surtout pour garder une hygiène générale et pour empêcher la formation de germes car la saleté et les agents pathogènes ne font pas la différence entre les espaces de traitement et les espaces d'administration.
Silencieux et universel
Les aspirateurs poussières tels que le T 15/1 sont parfaits pour le nettoyage courant quotidien, avec ou sans sac filtrant : les impuretés sur les tapis, revêtements stratifiés ou en PVC sont éliminées efficacement et en profondeur.
Un appareil polyvalent pour toutes les surfaces
L'aspiro-brosseur CV 60/2 s'adapte automatiquement à chaque revêtement de sol. Des sols durs à la moquette et inversement – sans devoir changer d'accessoire. Il combine une utilisation simple à une mobilité extrême. Ses performances se déclinent de multiples manières : rouleaux à rotation inversée, balais latéraux, tuyau d'aspiration et filtre HEPA en option. Et en plus, un kit d'accessoires pour les zones difficilement accessibles. L'accessoire important qu'est le chargeur est clair, à portée de main et intégré à l'appareil pour éviter toute perte.
La propreté en profondeur
Le quotidien met les moquettes à rude épreuve. Dans ce domaine, les nettoyeurs pour moquettes Kärcher ont maintes fois fait leurs preuves. Ils sont robustes, puissants et polyvalents, et se prêtent parfaitement au nettoyage en profondeur et intermédiaire des revêtements de sols en moquette, ainsi qu’à l’élimination des taches sur les surfaces textiles. Les rideaux à lamelles et les coussins sont également nettoyés en profondeur avec ces appareils. Les bons accessoires permettent même de les utiliser pour le nettoyage des carrelages et des fenêtres.
Le couple de rotation agit contre la saleté
Les lustreuses Kärcher telles que la BDP 43/1500 C compacte avec fonctionnement sur batterie lustrent les sols en leur donnant un brillant exceptionnel grâce à un couple de rotation élevé. L'aspiration de la poussière veille à un travail agréable. Même en termes d'usure et d'entretien, cette technique est brillante.
Une performance constante.
À l'extérieur des hôpitaux, il faut donner bien plus qu'une bonne impression. L'entretien des infrastructures tout au long de l'année est une condition sine qua non à une exploitation sûre et impeccable. Cela concerne en particulier les accès pour les ambulances, les zones d'accueil et les trottoirs pour les patients et le personnel. Le nettoyage des parkings et l'entretien des espaces verts sont aussi des tâches à ne pas négliger. Les machines puissantes et polyvalentes de Kärcher vont aideront pour le balayage, qu'il soit sec ou humide, la tonte des pelouses, le ramassage des feuilles et tous les travaux hivernaux.
La propreté sans traces
Souvent, les parkings posent des problèmes particuliers aux autolaveuses aspirantes : de grandes surfaces, des saletés grossières et tenaces et des rampes abruptes. La Kärcher BR 100/250 R est prédestinée à cet usage : avec son cadre d'acier robuste pour les interventions les plus difficiles, elle peut être utilisée sur des surfaces ayant jusqu'à 15 % de déclivité. Son grand réservoir d'eau et sa batterie puissante permettent une longue période de travail ininterrompu.
Peut-on faire plus facile ?
Avec la KM 75/40 compacte et facile à manœuvrer, le nettoyage en profondeur des petites et moyennes surfaces devient un jeu d'enfant. La traction remplace la force physique et l'aspiration efficace de la poussière offre une propreté sans nuages de poussières. Au choix avec une propulsion puissante à essence, ou en version batterie particulièrement silencieuse pour une utilisation intérieure – kit de balayage antistatique disponible en option.
Une véritable référence en matière d'efficacité
Le MC 50 démontre tous les jours que l'économie et l'écologie ne s'excluent pas. Une balayeuse compacte qui rend propre et qui est propre. Le système innovant, doté d'une turbine basse pression de grande dimension, garantit une puissance d'aspiration maximale même à 75 % du régime maximal du moteur. Résultat : un système plus silencieux, une consommation moindre, moins d'émissions et moins d'usure. Le MC 50 se situe encore au-dessous de la norme exigeante STAGE IIIa sur les gaz d'échappement.
Le progrès facilité
La balayeuse aspirante autoportée compacte Kärcher KM 90/60 R offre un confort d'utilisation élevé, combiné à un important rendement surfacique et à un décolmatage automatique efficace du filtre. Le siège ajustable, la direction placée en contrebas et les roues aux dimensions importantes soulignent les exigences élevées en termes de maniement actuel.
Pour une utilisation tout au long de l'année
Le modèle MC 50 Advanced propose des propriétés de balayage optimal. Il est en outre utilisable toute l'année. Grâce à son système de changement rapide, il est possible de remplacer sans outil les accessoires, comme la machine de tonte ou le module de déneigement et le dispositif de salage en à peine quelques minutes.
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