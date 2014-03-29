Soins de santé

Une hygiène parfaite pour une rentabilité saine. Le succès d'un hôpital est indissociable d'une hygiène appropriée et d'une rentabilité conforme à ce qui est attendu. Pour arriver à ce résultat, il faut que les tâches principales qui touchent à l'hygiène soient en parfaite concordance avec les tâches d'entretien et la conservation de la valeur, la priorité étant d'éviter des infections nosocomiales et la transmission de germes. Les différents services des hôpitaux exigent des solutions différentes propres à chaque service : des petites aux grandes surfaces et de la cuisine à la salle d'opération. En outre, l'exploitation permanente impose un nettoyage régulier particulièrement efficace étant donné que les plages horaires sont limitées pour effectuer un nettoyage en profondeur. Tout cela sans compter les normes d'hygiène toujours plus exigeantes, la pression croissante des coûts et la concurrence. Kärcher vous donne la possibilité de choisir comment accomplir ces tâches exigeantes. Avec des systèmes de nettoyage efficaces et professionnels. Sans oublier des prestations de service personnalisées, qu'elles soient rapides ou plus poussées.