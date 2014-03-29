Gesundheitswesen
Perfekte Hygiene mit gesunder Wirtschaftlichkeit. Der erfolgreiche klinische Betrieb ist untrennbar verbunden mit zeitgemäßer Hygiene und aufgabengerechter Wirtschaftlichkeit. Hierfür müssen die Kernaufgaben der Hygiene, vor allem die Vermeidung nosokomialer Infektionen sowie Keimverschleppung, mit denen der Pflege und des Werterhalts optimal abgestimmt werden. Die verschiedenen Bereiche in Krankenhäusern erfordern dabei jeweils unterschiedliche Lösungen, von kleinen bis großen Flächen, von der Küche bis in den OP. Zusätzlich erfordert der durchgehende Betrieb eine besonders effiziente Unterhaltsreinigung, weil für eine aufwendige Grundreinigung nur selten Zeitfenster offen stehen. Zunehmend anspruchsvollere hygienische Standards, steigender Kostendruck und Wettbewerb kommen erschwerend hinzu. Die Mittel der Wahl zur Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgaben bekommen Sie von Kärcher: professionelle, effiziente Reinigungssysteme. Und individuelle Serviceleistungen von ambulant bis intensiv.
Verkehrswege – sauber und sicher.
Der laufende Verkehr in öffentlichen Bereichen wie Eingängen, Korridoren und Stationsfluren lässt wenig Platz und Zeit für die Reinigung. Entscheidend ist hier die Balance aus Unterhaltsreinigung, Zwischen- und Grundreinigung. Für durchgängige Sauberkeit, Werterhalt, Staubunterbindung und Sicherheit – auf Böden aller Art, Hartflächen wie textilen Belägen. Kärcher bringt Hygiene auf den Weg.
Teppichbereiche schnell gepflegt
Wenn keine Zeit ist für lange Abtrocknung oder die Grundreinigung von Teppichböden: das Kärcher System aus BRC 45 /45 C und iCapsol RM 768 mit 2-Walzen-Technik für optimale Reinigungsergebnisse vorwärts wie rückwärts. Kompakt gebaut und platzsparend zu verstauen.
Ganz groß im Eingangsbereich
Die B 90 ist die Scheuersaugmaschine für große Flächen. Ihre Vorkehrfunktion nimmt auch gröberen losen Schmutz auf. Steinböden erhalten mit dem Diamond Pad lang anhaltenden Glanz. Dank Whisper-Funktion kann die B 90 auch in Patientenbereichen eingesetzt werden.
Wendig und flink auf Fluren
Die BD 50/40 RS ist die wendigste ihrer Klasse. Und bewahrt auf überstellten Stationsfluren immer die Übersicht. Schnelles Auf- und Absteigen um Platz zu schaffen. Die effiziente Lösung für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartflächen.
Effizienz ist Einstellungssache
Die B 60 mit KIK-System ist voll konfigurierbar und sorgt durch ihre Tankinnenreinigung nicht nur auf dem Boden für Hygiene. In der eco!efficiency-Stufe werden die Bürstendrehzahl und die Saugkraft auf eine für leichtere Verschmutzungen ausreichende Leistung reduziert.
Spuren einfach wegpolieren
Die BDP 43/450 C Adv und Spray-Cleaner sind die zeitsparende Lösung zur Entfernung von Laufspuren und Filmergänzung. Besonders in Bereichen wo der laufende Betrieb keine gründliche Sanierung zulässt.
Sanitärbereiche – fugentief rein.
In Sanitärbereichen mit rutschhemmenden Böden kommt die manuelle Reinigung an ihre Grenzen. Besonders, wenn es um Kalk, Hautfette oder Kosmetikrückstände geht. In Bädern, Duschen und Umkleiden - überall strukturierte Böden und enge Platzverhältnisse, aber hohe Anforderungen an die Hygiene: Die Vermeidung von Keimverschleppung hat in diesen Bereichen besondere Relevanz. Hier sorgt der regelmäßige Einsatz von kompakten, effizienten Kärcher Reinigungsgeräten für hygienisch saubere Fugen und Beläge.
Optimale Zwischenreinigung
Die BR 30/4 C reinigt bis in alle Ecken, um jede Biegung und auch unter niedrigen Armaturen. Mit Mikrofaserwalze ist sie auf Feinsteinzeug ideal zur Aufnahme von Fusseln und Haaren. Perfekte Voraussetzungen für den Einsatz im gesamten Sanitärbereich oder in Nasszonen wie zum Beispiel dem Wassergeburtenraum.
Optimale Grundreinigung im Sanitärbereich
Die BDS 43/180 C Adv ist ausgelegt auf längere Einsätze: höhenverstellbarer Griff für ergonomische Bedienung, Führung mit 2 Stangen für einfaches Manövrieren auch bei maximaler Leistung. Zusammenklappbar, findet diese Maschine überall einen Platz.
Ideal bei strukturiertem Belag
Die Walzentechnik der BR 40/10 kommt in alle Fugen und schrubbt und saugt in einem Schritt. Dadurch bleiben Sanitärbereich und Bewegungsbäder hygienisch saubere Wohlfühlbereiche.
Saubere Fugen – keine Refugien
Der Dampfreiniger DE 4002 ist die Antwort auf hartnäckigen Seifenkalk im gesamten Duschbereich und insbesondere dort, wo der Mopp nur schlecht hinkommt. Das Fugenkit schont Oberflächen und Umwelt gleichermaßen.
Saugstark und bewährt
Kleinere oder größere Überschwemmungen gehören im Krankenhaus zum Alltag. Für das Aufsaugen größerer Mengen Wasser und beim Reinigen mit der Einscheibenmaschine kommen Nass-/Trockensauger wie der NT 48/1 zum Einsatz.
Behandlungsbereiche – maximale Hygiene.
Die Reinigung von Sterilbereichen wie OPs und Labors stellt höchste Anforderungen an die eingesetzten Reinigungssysteme. Das Ziel, maximale Hygiene zu erreichen und zu erhalten, um nosokomiale Infektionen zu vermeiden. Dafür müssen die in diesen Bereichen eingesetzten Reinigungsgeräte selbst den hohen Hygienestandards gerecht werden. Der oft hektische laufende Betrieb, kurze Zeitfenster für eine gründliche Reinigung, die besonders beanspruchten Böden und beengte Platzverhältnisse kommen erschwerend hinzu.
Schneller ist besser
Ein intakter Pflegefilm ist bei hoher mechanischer Beanspruchung und Einsatz aggressiver Medien wie Desinfektionsmittel besonders wichtig. Die Ultra-High-Speed-Poliermaschine BDP 50/1500 pflegt hochbeanspruchte Böden optimal und ist durch regulierende Treibteller ideal auch bei unebenen Böden.
Schnell überall und überall schnell fertig
Die BD 40/12 ist dank kurzer Aufrüstzeit, hoher Reinigungsleistung und schneller Trocknung die intelligente Alternative zum Mopp. Kabellos flexibel durch Batteriebetrieb, kompakt und wendig überzeugt sie bei der Unterhaltsreinigung besonders in kleinen Räumen.
Für wachsende Ansprüche
Im histologischen Labor, wo viel mit Wachs gearbeitet wird, ist die Reinigung der Böden sehr aufwendig, aber entscheidend für die Arbeitssicherheit. Voraussetzung für das erfolgreiche Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen wie Wachs ist ein abgestimmtes System aus Maschine und Reinigungsmittel: zum Beispiel die BR 40/10 mit kontrarotierenden, selbstreinigenden Padwalzen und Intensivgrundreiniger RM 750 sorgt für saubere Böden und damit Sicherheit.
Ideal für den OP-Bereich
B 40 W erfüllt höchste Anforderungen: einfach zu bedienen und so leise, dass sie jederzeit eingesetzt werden kann. Das Tankspülsystem schützt vor Verkeimung. Wartungsfreie Batterien sorgen für reibungslosen Einsatz. Und dank kompakter Bauweise findet die B 40 auch direkt im OP-Trakt Platz, so dass lästiges Ein- und Ausschleusen entfällt.
Leise gegen den Staub
Häufige Kleiderwechsel führen zu hohem Staubaufkommen. Mit nur 56 db (A) ist der T 15/1 der Leiseste seiner Klasse und kann jederzeit eingesetzt werden. HEPA-Filter serienmäßig.
Küchenbereich – appetitlich sauber.
Das Zubereiten der Verpflegung für eine große Anzahl von Patienten und Mitarbeitern stellt höchste Anforderungen an die Hygiene. Für die konsequente Umsetzung des HACCP-Konzepts bietet Kärcher ein komplettes System, das durch spezielles Equipment alle Reinigungsaufgaben normgerecht erfüllt. In allen Bereichen der Zubereitung, Aufbewahrung und Verteilung. Für die Reinigung von Arbeitsflächen und Geräten bis hin zum Servierwagen. Zur Entfernung stark anhaftender und grober Verschmutzungen. Und äußerst effektiv auch auf stark strukturierten Böden.
Auf Walzen tiefer in Fugen
Durch niedrige Bauweise kommt die Scheuermaschine BRS 40/100 problemlos unter alle Küchenschränke. Mit ihrer Walzentechnik ist sie auf Sicherheitsfliesen die Alternative zu Einscheibenmaschinen.
Hochdruck in der Küche
Hochdruckreinigung mit integrierter Absaugung ist ideal für den Küchenbereich. Der Flächenreiniger FRV 30 kann in einem Schritt reinigen und absaugen. In Kombination mit dem Fett- und Eiweißlöser RM 731 werden Eiweiß, Fett und Öl materialschonend entfernt.
Auf Fläche und in die Tiefe
Die B 40 W wurde nach HACCP-Prinzip entwickelt und gewährleistet optimale Reinigungsergebnisse auf großen Flächen. Ausgerüstet mit Walzbürstenkopf und Hoch-Tief-Bürsten werden auch Sicherheitsfliesen problemlos gereinigt. Mit DOSE-System für korrekten Reinigungsmitteleinsatz.
Spezialist im Kantinenbereich
Im Bereich der Ausgabe ist die Anschmutzung durch Kaffeeflecken, Fette und Eiweißreste hoch. Die BD 40/12 C reinigt anhaftende Verschmutzungen auf Feinsteinzeug im Kantinenbereich schnell und gründlich. Und erreicht Flächen, die für große Maschinen unzugänglich sind.
Administrativer Bereich – fasertief gepflegt.
Büro- und Konferenzräume sind auch in Krankenhäusern oft mit Teppichböden oder Parkett ausgestattet, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Für möglichst langfristigen Werterhalt dieser hochwertigen Materialien sind darauf abgestimmte Reinigungssyteme erforderlich. Nicht zuletzt auch zur Wahrung einer durchgängigen Hygiene und zum Schutz vor Keimverschleppung, denn Schmutz und Erreger machen keinen Unterschied zwischen Klinikbereich und Verwaltung.
Flüsterleise und universell
Trockensauger wie der T 15/1 sind perfekt für die tägliche Unterhalts-reinigung – egal, ob mit oder ohne Filtertüte: Verunreinigungen auf Teppich-, Laminat- oder PVC-Böden werden kraftvoll und gründlich entfernt.
Allrounder für alle Oberflächen
Der Bürstsauger CV 60/2 passt sich automatisch jedem Bodenbelag an. Von Hartboden auf Teppich und zurück – ohne Zubehörwechsel. Hier trifft einfache Bedienung auf extreme Wendigkeit. Und Leistung auf Vielseitigkeit: kontrarotierende Walzen, Seitenbesen, Saugrohr und optionaler HEPA-Filter. Plus Zubehörset für schwer zugängliche Bereiche. Wichtiges Zubehör wie das Ladegerät ist übersichtlich, griffbereit und verliersicher am Gerät integriert.
Von Grund auf sauber
Teppichflächen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich Teppichreiniger von Kärcher bewährt. Sie sind robust, leistungsstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Lamellenvorhänge und Polster werden mit diesen Geräten fasertief sauber. Mit entsprechendem Zubehör sind sie sogar bei der Fliesen- und Fensterreinigung einsetzbar.
Gegen Dreck hilft Drehmoment
Kärcher Polierautomaten wie die kompakte BDP 43/1500 C mit Batterieantrieb polieren dank hoher Drehmomente besonders hochglänzend. Die Staubabsaugung sorgt für angenehmes Arbeiten. Auch hinsichtlich Verschleiß und Wartung steht diese Technik glänzend da.
Durchgehend leistungsbereit.
Im Außenbereich von Krankenhäusern geht es um weit mehr als nur einen guten Eindruck. Die ganzjährige Instandhaltung der Infrastruktur ist unabdingbare Voraussetzung für einen reibungslosen und sicheren Betrieb. Dies betrifft insbesondere die Zufahrten für Rettungswagen, Eingangsbereiche und die Gehwege für Patienten und Mitarbeiter. Weitere wichtige Aufgaben sind die Parkhausreinigung und die Pflege der Grünflächen. Die kraftvollen und vielseitigen Kehrmaschinen von Kärcher können das: kehren, trocken oder nass. Rasen mähen. Laub sammeln. Und den kompletten Winterdienst.
Sauber in der Spur
Parkhäuser stellen oft besondere Ansprüche an Scheuersaugmaschinen: große Flächen, grober und hartnäckiger Schmutz und steile Rampen. Die Kärcher BR 100/250 R ist dafür prädestiniert: mit robustem Stahlrahmen für härtesten Einsatz auf Flächen mit bis zu 15 % Neigung. Der große Wassertank und die starke Batterie ermöglichen lange Arbeitsintervalle.
Geht es noch einfacher?
Mit der kompakten und äußerst wendigen KM 75/40 W wird die gründliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen zum Kinderspiel. Der Fahrantrieb ersetzt die Körperkraft, die wirkungsvolle Staubabsaugung sorgt für Sauberkeit ohne Staubwolken. Wahlweise mit kraftvollem Benzinantrieb oder als besonders leise Batterieversion für den Inneneinsatz – optional mit antistatischem Teppich-Kehrset.
Der Maßstab für Effizienz
Die MC 50 beweist tagtäglich, dass sich Ökonomie und Ökologie nicht ausschließen. Eine Kompaktkehrmaschine, die sauber macht und sauber ist. Das innovative Saugsystem mit groß dimensioniertem Unterdruckgebläse sorgt für maximale Saugkraft – schon bei 75 % der max. Motordrehzahl. Das Ergebnis: weniger Geräuschentwicklung, weniger Verbrauch, weniger Emission und weniger Verschleiß. Die MC 50 unterschreitet selbst die strenge Abgasnorm STAGE IIIa.
Fortschritt leicht gemacht
Als kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine bietet die Kärcher KM 90/60 R hohen Bedienkomfort verbunden mit hoher Flächenleistung und effektiver automatischer Filterabreinigung. Sitzverstellung, Lenkungsuntersetzung und groß dimensionierte Räder unterstreichen den hohen Anspruch an zeitgemäße Bedienbarkeit.
Für den ganzjährigen Einsatz
Die MC 50 Advanced bietet beste Kehreigenschaften und ist zusätzlich ganzjährig einsetzbar. Dank Schnellwechselsystem können Anbaugeräte wie Mähwerk oder Schneeräumschild und Streuer binnen Minuten werkzeuglos getauscht werden.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
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