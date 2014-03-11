eco!efficiency – mit Effizienz mehr erreichen.
Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Und für Reinigungskompetenz, die Massstäbe setzt. Als Weltmarktführer für Reinigungssysteme ist Kärcher eine der treibenden Kräfte für den technologischen Fortschritt nicht nur auf diesem Gebiet: Über 600 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten an noch wirtschaftlicheren und umweltschonenderen Verfahren und Produkten. Unter Einsatz modernster Technologien in Konstruktion, Entwicklung, Design und Erprobung. Mit dem Ziel noch höherer Effizienz, noch längerer Lebensdauer und noch besserem Schutz der Umwelt. Und mit hoher Servicequalität über den gesamten Lebenszyklus bis zur Rücknahme und fachgerechtem Recycling. Immer geleitet von dem Grundsatz, dass für uns der Kunde das Mass der Dinge ist. Auf den Punkt gebracht mit einem Programm, das aus Verantwortung Zukunft wachsen lässt: Kärcher eco!efficiency.
Die Zeichen der Zeit setzen.
Wer Dinge bewegen und verändern will, muss Zeichen setzen. Und Farbe bekennen. Die blauen Symbole für die verschiedenen Bausteine von Kärcher eco!efficiency zeigen auf einen Blick, wo und wie Kärcher mit seiner Innovationskraft messbar mehr und bessere Effizienz erzielt. Kärcher eco!efficiency ist in allen Unternehmensbereichen implementiert und ein fester Bestandteil des unternehmerischen Denkens und Handelns.
Alles geht. Vor allem effizienter.
Effizienz hat die unterschiedlichsten Dimensionen: Reduzierung von Energieverbrauch. Höhere Wirkungsgrade von Verbrennungsmotoren. Weniger Reinigungsmitteleinsatz. Vermeidung von Verpackungen durch Hochkonzentrate. Konstruktive Recyclingfähigkeit oder auch die Minimierung von Bauteilen. Effekte, die nur durch neue Ideen und innovative Technologien erzielt werden können. Und die vor allem eines brauchen, den Willen und die Fähigkeit, sie tatsächlich umzusetzen.
Kärcher bietet heute bereits ein umfangreiches Programm von Geräten und Reinigungsmitteln mit dem Prädikat eco!efficiency an, mit dem Anwender in den verschiedensten Bereichen ebenso wirkungsvoll wie wirtschaftlich und umweltschonend reinigen können. Die Kärcher Geräte mit eco!efficiency-Stufe bieten die Möglichkeit, bei leichteren Verschmutzungen mit reduzierter Leistung zu arbeiten und dadurch Energie und Reinigungsmittel zu sparen sowie die Maschine zu schonen. Die Kärcher Geräte mit dem Standard eco!efficiency verfügen über umfangreiche technische Einrichtungen zur permanenten Einsparung von Energie, Reinigungsmittel und Arbeitszeit.
Höchst effizient: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.
Der innovative Kärcher Heisswasser-Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M markiert den aktuellen Stand der Energieeffizienz. Und er zeigt, dass innovative Spitzentechnologie die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit geben kann: mit bis zu 40 Prozent Energieeinsparung im Stand-by-Betrieb.
Der Kärcher HDS-E 8/16-4 M erzeugt Heisswasser mit 400 Volt Wechselstrom und kann deshalb auch überall da eingesetzt werden, wo Abgase unerwünscht oder sogar verboten sind. Die 3 Modelle mit Heizleistungen von 12, 24 oder 36 kW verfügen über eine eco!efficiency-Stufe, in der bei 60 °C besonders effizient gereinigt wird. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen kann die Wassertemperatur bis auf 85 °C angehoben werden. Durch seine hohe Leistung und Servo Control reinigt das 36-kW-Modell mit bis zu 80 °C konstant im Dauereinsatz. Die Schnellheizkammer der 12-kW-Version sorgt für eine stark verkürzte Vorheizzeit. Alle HDS-E 8/16-4 M kommen mit korrosionsfreiem Boiler aus Edelstahl, integrierter Kalkschutz-Vorrichtung, bequemer Kipphilfe für leichtes Manövrieren und einem verschliessbaren Fach für Zubehör und Werkzeug.
Der Kärcher HDS-E 8/16-4 M senkt aufgrund des isolierten Boilers den Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb je nach Anwendung und Version um bis zu 40 Prozent. Die obenstehende Grafik zeigt die Wärmeabstrahlung des isolierten Boilers (links im Bild) im Vergleich zu einem nichtisolierten.
Reinigungsmittel eco!efficiency.
In vielen Reinigungsanwendungen sind wirksame Reinigungsmittel unentbehrlich, um überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Daran wird sich prinzipiell nichts ändern, jedoch steigen die Anforderungen an Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Dies erfordert eine ausgewogene Balance zwischen Reinigungskraft einerseits und Schonung von Anwender, Material und Umwelt andererseits. Es gilt, dieses Gleichgewicht zu erhalten, jedoch auf einem immer höheren Level. Kärcher arbeitet in eigenen Entwicklungslaboren und der eigenen Produktion kontinuierlich an den Reinigungsmitteln der Zukunft. Das Ergebnis überzeugt: Kärcher eco!efficiency-Reinigungsmittel.
Zwei Stufen weiter gedacht: die eco!efficiency-Stufe.
Bedeutende Entwicklungen vollziehen sich naturgemäss in Stufen. Eine wegweisende Entwicklung bei Reinigungsgeräten ist die Kärcher eco!efficiency-Stufe, die mit einem Dreh auch im laufenden Betrieb aktiviert werden kann. In der eco!efficiency-Stufe werden die Maschinenfunktionen automatisch auf optimale Effizienz gesteuert. Dadurch wird der Verbrauch von Energie, Wasser und Reinigungsmittel spürbar reduziert. Die Schonung von Material und Maschine ist ein weiterer Effekt, der sich in längeren Wartungsintervallen, niedrigeren Servicekosten und optimierter Lebensdauer niederschlägt.
Scheuersaugmaschinen mit eco!efficiency-Stufe
Zahlreiche Baureihen von Kärcher Scheuersaugmaschinen mit Fahrantrieb oder Step-on-Führung verfügen bereits über eine eco!efficiency-Stufe. In der eco!efficiency-Stufe werden die Bürstendrehzahl und die Saugkraft auf für leichtere Verschmutzungen ausreichende Leistung reduziert. So werden überzeugende Reinigungsergebnisse mit deutlich geringerem Verbrauch erzielt und die Maschine geschont. Bis zu 20 Prozent Energie sowie 10 Prozent Wasser und Reinigungsmittel können durch die eco!efficiency-Stufe derzeit eingespart werden. Bewährte Techniken wie die intelligente Reinigungsmitteldosierung DOSE oder wechselbare Bürstenköpfe bringen weitere Effizienzpunkte. Mit neuen Ideen und technologischen Innovationen, die auch bereits in der Entwicklung und Erprobung sind, werden schon bald weitere erhebliche Effizienzsteigerungen möglich sein.
Hochdruckreiniger mit eco!efficiency-Stufe
Heisswasser-Hochdruckreiniger erfordern prinzipbedingt einen höheren Einsatz an Energie und bei äusserst hartnäckigen Verschmutzungen gegebenenfalls zusätzliche Reinigungsmittel. Dennoch ist die Heisswasser-Hochdruckreinigung im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung eine sehr effiziente Technologie. Mit Heisswasser unter Hochdruck werden vergleichbare Reinigungsergebnisse bei enorm verringertem Wassereinsatz erzielt. Jedoch können Kärcher HDS-Hochdruckreiniger bei weitem anspruchsvollere Reinigungsaufgaben erfüllen, die alleine mit Wasser, Reinigungsmittel und Handschrubber völlig undenkbar wären. Der Einsatz von Heizenergie wird dabei durch die Menge an gespartem Wasser und Reinigungsmitteln deutlich überwogen. Die gesparte Arbeitszeit bringt dazu noch einen vielfach höheren wirtschaftlichen Effekt.
Die neuen Kärcher HDS mit eco!efficiency-Stufe erhöhen den Vorsprung in Effizienz noch einmal deutlich. Ist die eco!efficiency-Stufe aktiv, wird die Wassertemperatur auf 60 °C geregelt, denn 60 °C sind für die Erfüllung der meisten Reinigungsaufgaben völlig ausreichend. Nicht nur bei leichten Verschmutzungen, sondern auch bei mittelschweren. Mit der eco!efficiency-Stufe der Kärcher HDS wird eine perfekte Balance zwischen Reinigungsleistung und eingesetzter Energie erzielt – ohne Abstriche am Ergebnis.
Beratung, Service und Verkauf
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