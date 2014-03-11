Höchst effizient: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency .

Der innovative Kärcher Heisswasser-Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M markiert den aktuellen Stand der Energieeffizienz. Und er zeigt, dass innovative Spitzentechnologie die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit geben kann: mit bis zu 40 Prozent Energieeinsparung im Stand-by-Betrieb.

Der Kärcher HDS-E 8/16-4 M erzeugt Heisswasser mit 400 Volt Wechselstrom und kann deshalb auch überall da eingesetzt werden, wo Abgase unerwünscht oder sogar verboten sind. Die 3 Modelle mit Heizleistungen von 12, 24 oder 36 kW verfügen über eine eco!efficiency-Stufe, in der bei 60 °C besonders effizient gereinigt wird. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen kann die Wassertemperatur bis auf 85 °C angehoben werden. Durch seine hohe Leistung und Servo Control reinigt das 36-kW-Modell mit bis zu 80 °C konstant im Dauereinsatz. Die Schnellheizkammer der 12-kW-Version sorgt für eine stark verkürzte Vorheizzeit. Alle HDS-E 8/16-4 M kommen mit korrosionsfreiem Boiler aus Edelstahl, integrierter Kalkschutz-Vorrichtung, bequemer Kipphilfe für leichtes Manövrieren und einem verschliessbaren Fach für Zubehör und Werkzeug.

Der Kärcher HDS-E 8/16-4 M senkt aufgrund des isolierten Boilers den Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb je nach Anwendung und Version um bis zu 40 Prozent. Die obenstehende Grafik zeigt die Wärmeabstrahlung des isolierten Boilers (links im Bild) im Vergleich zu einem nichtisolierten.