Tout va bien. L'efficacité avant tout.

L'efficacité a différentes dimensions: la réduction de la consommation d'énergie. Un degré de rendement élevé des moteurs thermiques. La réduction de consommation de détergents. L'économie d'emballages grâce à la haute concentration. Une recyclabilité constructive, voire la réduction du nombre de composants. Des effets qui ne peuvent être obtenus que grâce à de nouvelles idées et à des technologies innovantes. Et surtout, qui ne nécessitent qu'une seule chose: la volonté et la capacité de les mettre en pratique.

Kärcher offre déjà aujourd'hui une vaste gamme d'appareils et de détergents avec la mention eco!efficiency, grâce auquel l'utilisateur peut nettoyer dans les domaines les plus divers avec efficacité et sans faire de compromis en matière d'économies et de respect de l'environnement. Les appareils Kärcher avec système eco!efficiency offrent la possibilité de travailler à puissance réduite lors d'encrassements légers et ainsi d'économiser de l'énergie et du produit de nettoyage tout en ménageant la machine. Les appareils Kärcher avec le standard eco!efficiency disposent de dispositifs techniques complets pour une économie permanente d'énergie, de produit de nettoyage et de temps de travail.