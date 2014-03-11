eco!efficiency – Une plus grande efficacité pour de meilleurs résultats
Dans le monde entier, le nom de Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d'innovation. Il fait office de référence dans le domaine du nettoyage. En tant que leader mondial pour les systèmes de nettoyage, Kärcher est à la pointe de l'innovation technique, sans pour autant se limiter à ce domaine: plus de 600 personnes travaillent à la recherche ainsi qu'au développement de processus et de produits encore plus rentables et écologiques. En mettant en œuvre les technologies les plus modernes dans la production, le développement, le design et l'expérimentation. Avec pour objectif, plus d'efficacité, une longévité encore prolongée et une meilleure protection de l'environnement. Et avec une qualité de service après-vente plus élevée tout au long du cycle de vie jusqu'à la reprise et au recyclage professionnel. Guidés par le principe que le client constitue pour nous la référence en toutes choses. Mis au point avec un programme qui donne plus d'avenir à la responsabilité: eco!efficiency Kärcher.
Identifier les signes du temps.
Pour faire changer les choses, il est indispensable de disposer de critères et de les repérer par un code couleur. Les symboles bleus pour les différents blocs du rendement écologique Kärcher montrent en un coup d'œil, où et comment Kärcher atteint une efficacité mesurable et plus importante avec sa force d'innovation. La technologie eco!efficiency de Kärcher est mise en œuvre dans tous les secteurs de l'entreprise et fait partie intégrante du fonctionnement de l'entreprise.
Tout va bien. L'efficacité avant tout.
L'efficacité a différentes dimensions: la réduction de la consommation d'énergie. Un degré de rendement élevé des moteurs thermiques. La réduction de consommation de détergents. L'économie d'emballages grâce à la haute concentration. Une recyclabilité constructive, voire la réduction du nombre de composants. Des effets qui ne peuvent être obtenus que grâce à de nouvelles idées et à des technologies innovantes. Et surtout, qui ne nécessitent qu'une seule chose: la volonté et la capacité de les mettre en pratique.
Kärcher offre déjà aujourd'hui une vaste gamme d'appareils et de détergents avec la mention eco!efficiency, grâce auquel l'utilisateur peut nettoyer dans les domaines les plus divers avec efficacité et sans faire de compromis en matière d'économies et de respect de l'environnement. Les appareils Kärcher avec système eco!efficiency offrent la possibilité de travailler à puissance réduite lors d'encrassements légers et ainsi d'économiser de l'énergie et du produit de nettoyage tout en ménageant la machine. Les appareils Kärcher avec le standard eco!efficiency disposent de dispositifs techniques complets pour une économie permanente d'énergie, de produit de nettoyage et de temps de travail.
Ultra-efficace: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude innovateur HDS-E 8/16-4 M de Kärcher illustre parfaitement les avancées réalisées en matière d'efficacité énergétique. Il démontre en outre qu'une technologie de pointe innovante peut être la réponse aux enjeux actuels grâce à un gain d'énergie pouvant atteindre 40 % en mode stand-by.
Le modèle Kärcher HDS-E 8/16-4 M produit de l'eau chaude avec du courant alternatif 400 volts. Il peut par conséquent être utilisé partout où les gaz d'échappement sont indésirables ou interdits. Les trois modèles avec puissance de chauffage de 12, 24 et 36 kW disposent d'un mode eco!efficiency qui permet un nettoyage particulièrement efficace à 60 °C. En cas d'encrassements extrêmement tenaces, il est possible de faire passer la température de l'eau à 85 °C. Grâce à ses performances élevées et à sa commande servo, le modèle à 36 kW peut constamment nettoyer à une température allant jusqu'à 80 °C en utilisation continue. La chambre de chauffe rapide de la version 12 kW permet un temps de préchauffage fortement raccourci. Tous les modèles HDS-E 8/16-4 M sont équipés de chauffe-eau anti-corrosion en inox, d'un dispositif de protection anti-calcaire intégré, d'une aide au basculement très pratique qui permettra une manœuvre des plus aisées et d'un logement verrouillable pour les accessoires et les outils.
En mode stand-by , le HDS-E 8/16-4M de Kärcher, grâce à son chauffe-eau isolé, peut diminuer la consommation d'énergie de 40 % selon le contexte d'utilisation et la version. Le graphique ci-dessus illustre le rayonnement de chaleur du chauffe-eau isolé (à gauche dans l'illustration) par rapport à un chauffe-eau non isolé.
Produit de nettoyage eco!efficiency.
Bien souvent, lors du nettoyage, des détergents efficaces sont indispensables pour obtenir des résultats concluants. Le principe ne change pas, toutefois, les exigences en écologie et en économie augmentent. Cela exige une balance équilibrée entre force de nettoyage d'une part et ménagement de l'utilisateur, du matériel et de l'environnement d'autre part. Il s'agit de maintenir cet équilibre, mais à un niveau de plus en plus élevé. Kärcher travaille continuellement, dans ses propres laboratoires de développement et dans sa production, aux produits de nettoyage du futur. Le résultat est convaincant: les produits de nettoyage Kärcher eco!efficiency.
Un nouveau mode: le niveau eco!efficiency.
Les développements importants s'effectuent par de nouvelles fonctionnalités. Nouvelle innovation dans l'évolution des appareils de nettoyage: le mode eco!efficiency de Kärcher qui peut être activé par une simple rotation du bouton de commande, même sur un appareil en cours de fonctionnement. Avec le mode eco!efficiency, les fonctions de la machine sont automatiquement configurées de manière à garantir une efficacité optimale. La consommation en énergie, en eau et en détergent en est sensiblement réduite. Autre conséquence: le matériel et la machine sont préservés, ce qui se traduit par des intervalles plus longs entre deux maintenances, des coûts de SAV réduits et une durée de vie optimisée.
Autolaveuses aspirantes avec niveau eco!efficiency
De nombreuses séries d'autolaveuses aspirantes avec entraînement ou commande Step-on disposent déjà d'un niveau eco!efficiency. Au niveau eco!efficiency, le régime des brosses et la puissance d'aspiration sont réduits à une puissance suffisante pour des salissures légères. Ainsi, des résultats convaincants sont obtenus avec une consommation nettement réduite et la machine est ménagée. Jusqu'à 20 % d'énergie ainsi que 10% d'eau et de produit de nettoyage peuvent être actuellement économisés grâce au niveau eco!efficiency. Des techniques éprouvées comme le dosage de produit de nettoyage intelligent DOSE ou les têtes de brossage interchangeables, apportent d'autres points d'efficacité. Avec de nouvelles idées et des innovations technologiques, qui sont déjà aux stades de développement et d'essai, d'autres augmentations d'efficacité considérables seront bientôt possibles.
Nettoyeurs haute pression avec niveau eco!efficiency
Les nettoyeurs haute pression à l'eau chaude consomment en principe davantage d'énergie et, en cas de salissures particulièrement tenaces, éventuellement du produit de nettoyage supplémentaire. Le nettoyage haute pression à l'eau chaude est toutefois une technologie hautement efficace par rapport au nettoyage conventionnel. Avec de l'eau chaude et une haute pression, il est possible d'obtenir des résultats comparables mais avec beaucoup moins d'eau. Les nettoyeurs haute pression HDS peuvent accomplir des tâches de nettoyage beaucoup plus exigeantes, qui ne seraient pas envisageables avec seulement de l'eau, du produit de nettoyage et une brosse manuelle. L'utilisation de l'énergie de chauffe l'emporte clairement du fait de l'eau et du produit de nettoyage économisés. Le temps de travail gagné pèse en outre encore plus lourd au niveau économique.
Le nouveau modèle Kärcher HDS avec niveau eco!efficiency établit une nouvelle référence en matière d'efficacité. Lorsqu'il est actif, la température de l'eau est réglée sur 60 °C. Or, cette température suffit amplement pour la plupart des tâches de nettoyage, tant pour les encrassements légers que moyens. Avec le niveau eco!efficiency, le modèle Kärcher HDS constitue le parfait compromis entre des performances de nettoyage impeccables et une consommation d'énergie raisonnable.
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