Die Nutzfahrzeug-Waschanlage überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit, Flexibilität und optimale Reinigungsergebnisse – und das bei minimalem Wartungsaufwand. Sie ist für unterschiedlichste Standorte geeignet und passt sich individuell den Gegebenheiten vor Ort an. Vier wählbare Waschhöhen, die sich in 100-mm-Schritten um bis zu 300 Millimeter reduzieren lassen, sowie eine anpassbare Anlagenbreite (je Seite um 100 mm verringert) ermöglichen eine exakte Konfiguration je nach Fahrzeugtyp und Platzverhältnissen. Auch Fahrzeuge mit konvexen Konturen werden dank leistungsstarker Hochdruck-Spinner gründlich gereinigt. Die robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Riemen- und Direktantriebe gewährleisten einen wartungsarmen Betrieb ohne Schmieraufwand. Die Anlage ist somit die ideale Lösung für Speditionen, Busbetriebe und alle, die auf eine effiziente und anpassungsfähige Nutzfahrzeugreinigung setzen.