Nutzfahrzeugwaschanlage TB

Nutzfahrzeug-Waschanlage zur effizienten Reinigung von Lkw und Bussen. Modular aufgebaut und flexibel an unterschiedliche Standortbedingungen anpassbar.

Die Nutzfahrzeug-Waschanlage überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit, Flexibilität und optimale Reinigungsergebnisse – und das bei minimalem Wartungsaufwand. Sie ist für unterschiedlichste Standorte geeignet und passt sich individuell den Gegebenheiten vor Ort an. Vier wählbare Waschhöhen, die sich in 100-mm-Schritten um bis zu 300 Millimeter reduzieren lassen, sowie eine anpassbare Anlagenbreite (je Seite um 100 mm verringert) ermöglichen eine exakte Konfiguration je nach Fahrzeugtyp und Platzverhältnissen. Auch Fahrzeuge mit konvexen Konturen werden dank leistungsstarker Hochdruck-Spinner gründlich gereinigt. Die robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Riemen- und Direktantriebe gewährleisten einen wartungsarmen Betrieb ohne Schmieraufwand. Die Anlage ist somit die ideale Lösung für Speditionen, Busbetriebe und alle, die auf eine effiziente und anpassungsfähige Nutzfahrzeugreinigung setzen.

Merkmale und Vorteile
Nutzfahrzeugwaschanlage TB: Patentierte Seitenbürstenlagerung
Patentierte Seitenbürstenlagerung
Bürsten können sich ungehindert in alle Richtungen bewegen. Kein Verbiegen der Wellen. Anpressdruck wird individuell an das Fahrzeug angepasst für ein optimales Waschergebnis.
Nutzfahrzeugwaschanlage TB: Steuerung mit integriertem Touchscreen
Steuerung mit integriertem Touchscreen
Flexible Gestaltung aller Parameter. Individuelle Adaption an jeden Fuhrpark.
Nutzfahrzeugwaschanlage TB: Flexible Anpassung an jeden Standort
Flexible Anpassung an jeden Standort
Vier verschiedene Waschhöhen, die bis zu 300 mm verringert werden können, in Schritten von jeweils 100 mm. Anlagenbreite kann um 100 mm auf jeder Seite verringert werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Waschplatzbedarf (mm) 2800 x 4800 x 5990
Waschhöhe (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Anlagenhöhe (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Anlagenhöhe mit Spritzschutz (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Anlagenbreite mit Spritzschutz (mm) 5000
Anlagenbreite mit rotierenden Seitenbürsten (mm) 4830
Frischwasseranschluss Volumen (l/min) 100
Frischwasseranschluss Druck (bar) 4 / 6
Leistungsaufnahme (kW) 5.3
Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Software Updates verfügbar bis 2031-01-01

Ausstattung

  • Individuelle Bürstenbestückung
  • Flexibles Bedienpult
Nutzfahrzeugwaschanlage TB
Nutzfahrzeugwaschanlage TB
Anwendungsgebiete
  • Automatische Außenreinigung von Nutzfahrzeugen
Reinigungsmittel