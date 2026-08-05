HDS-Trailer HDS 13/20 De Tr1
Der Trailer HDS 13/20 mit 200 bar ist die mobile, autarke Heißwasser-Hochdruckreinigungslösung. Ideal für den täglichen Einsatz im kommunalen Bereich sowie in der Industrie und auf dem Bau.
Der trailerbasierte Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20 bietet 200 Bar Druck und steht für außerordentliche Mobilität und unabhängige Einsatzfähigkeit. Das Gerät zeichnet sich durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit aus und ist zudem sehr einfach und komfortabel zu bedienen. Der HDS 13/20 ist frei konfigurierbar und damit äußerst flexibel. Das Gerät eignet sich ideal für Einsätze unterschiedlichster Art, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Industrie oder im Kommunalbereich.
Merkmale und Vorteile
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.
Einfache BedienungDie Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich. Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
Unabhängiger EinsatzGroßer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne externe Stromquelle.
Hohe Flexibilität
- Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.
- Erhältlich als Skid- oder Cab-Varianten für den mobilen Einsatz als Anhänger oder als stationäre Lösung.
- Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik.
Servicefreundlichkeit
- Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall.
- Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
- Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.
Zuverlässigkeit
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall.
- Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen.
- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motorleistung (kW/PS)
|19 / 26
|Fördermenge (l/h)
|900 - 1300
|Druck (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|8.2
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|945
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Hochdruckschlauch: 30 m
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
Videos
Anwendungsgebiete
- Kommune (Reinigung öffentlicher Plätze, Verkehrswege, Graffiti- und Kaugummientfernung)
- Baugewerbe (Reinigung von Baumaschinen, Gerüsten, Verschalungen, Equipment)
- Industriereinigung (Entfernung von Lacken, Beschichtungen, Reinigung von Maschinen, Teilen und Equipment)
Konfigurierbare Komponenten
Die Niederdruck-Schlauchtrommel hat eine Schlauchkapazität von bis zu 30 Metern, inklusive 30 Meter Niederdruckschlauch. Weitere Vorteile: komfortable Kurbel, hohe Flexibilität bei der Befüllung des Trailers und die Möglichkeit, den Schlauch einfach und bequem vor Frost zu schützen.
Maximale Flexibilität bei der Hochdruckreinigung: Durch den stark erweiterten Aktionsradius nimmt die komfortabel bedienbare Hochdruck-Schlauchtrommel als Anbausatz für den HDS-Trailer von Kärcher Hochdruckschläuche bis zu einer Länge von 50 Metern auf, ermöglicht Reinigungsarbeiten in großer Entfernung zum Trailer und schützt zudem den Schlauch bei der Lagerung und während des Transports.
Die Hochdruck-Schlauchtrommel kann statt der Niederdruck-Schlauchtrommel eingesetzt werden. Das ermöglicht das komfortable Arbeiten von 2 Anwendern gleichzeitig. Dank einer Schlauchkapazität von 50 Metern hat man zudem eine große Reichweite. Der HD-Schlauch muss separat dazu bestellt werden.
Der 2-Lanzen-Betrieb ermöglicht das komfortable Arbeiten von 2 Anwendern. Bei der Konfiguration mit nur 1 HD-Schlauchtrommel kann jederzeit ein zweiter Schlauch an den Trailer angeschlossen werden. Bei der Konfiguration mit 2 HD-Schlauchtrommeln ist es möglich, dass jeder Anwender mit einer Schlauchtrommel unabhängig voneinander arbeitet.
Das Grundgerät der Skid-Ausführung hat ein Rahmengestell, ohne schützende Haube und Wassertank. Das Gerät ist extrem platzsparend, inklusive 20-Liter-Wassertank.
Die Cab-Ausführung beinhaltet den Wasser- und großen Treibstofftank und kann ideal stationär oder als Aufbau auf einem Fahrzeug, wie unter anderem einem Pick-up, einer Pritsche oder einem Sprinter, verwendet werden. Die Hauben schützen die technischen Komponenten und das Bedienfeld hierbei zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Das Grundgerät mit Haube und Wassertank wird ohne Deichsel zur Verfügung gestellt.
Der Aufbau als Trailer-Ausführung ist nicht nur mobil und kompakt, sondern punktet auch mit einer hohen Flexibilität und ist dank des mitgeführten Wassers und Treibstoffs 100 Prozent autark. Das Grundgerät ist mit einer Haube, Wassertank, Fahrwerk und Zugdeichsel ausgestattet.
Die Stoßdämpfer für die Trailer-Ausführung erhöhen die Fahrstabilität und sind Voraussetzung für die Zulassung des Trailers bei höheren Fahrtgeschwindigkeiten.
Die Drehzahlsteuerung für HDS-Trailer von Kärcher: Der ergonomische Gashebel ermöglicht eine einfache Steuerung der Motordrehzahl und des Drucks bis zu 200 Bar für den Dampfbetrieb oder die Unkrautbeseitigung.
Der Dampfmodus ermöglicht das Arbeiten in der Dampfstufe bis 155 °C Wassertemperatur. Besonders geeignet für die Reinigung und Desinfektion von größeren Flächen, da die hohen Temperaturen auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig lösen und eine Vielzahl von Erregern unschädlich machen.
Der Betriebsmodus für Unkrautbeseitigung erzeugt konstant hohe Temperaturen zur effektiven Beseitigung von Unkraut und ist zudem noch umweltfreundlich. Es werden keine Chemikalien verwendet und das Wasser wird auf mehr als 90 °C erwärmt.