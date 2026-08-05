Der trailerbasierte Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20 bietet 200 Bar Druck und steht für außerordentliche Mobilität und unabhängige Einsatzfähigkeit. Das Gerät zeichnet sich durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit aus und ist zudem sehr einfach und komfortabel zu bedienen. Der HDS 13/20 ist frei konfigurierbar und damit äußerst flexibel. Das Gerät eignet sich ideal für Einsätze unterschiedlichster Art, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Industrie oder im Kommunalbereich.