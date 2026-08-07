Hochdruckreiniger HD 5/12 CX Plus + FR Classic
Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/12 CX Plus für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/12 CX Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Ebenfalls im Ausstattungspaket enthalten sind auch die neuentwickelte EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sind damit serienmäßig mit an Bord und stehen stellvertretend für das gelungene Gesamtkonzept des Geräts.
Merkmale und Vorteile
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-SchnellverschlüsseEndlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
MobilitätDer integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel. Kompakte Bauweise.
FlexibilitätStehender und liegender Betrieb möglich. Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität. Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
Qualität
- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
Zubehöraufbewahrung
- Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
- Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch. Für einen großen Aktionsradius und einfaches Verstauen im Handumdrehen (CX-Varianten).
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500
|Zulauftemperatur (°C)
|bis zu 60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|115 / 11.5
|Max. Druck (bar/MPa)
|175 / 17.5
|Anschlussleistung (kW)
|2.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße (mm)
|36
|Wasserzulauf
|3/4″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|28.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 200 bar
- Strahlrohr: 840 mm
- Dreckfräser
- Flächenreiniger: FR Clássico
Ausstattung
- Schlauchtrommel
- Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
- Druckabschaltung
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 5/12 CX Plus + FR Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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