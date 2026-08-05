Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Für staubige Innenbereiche, da emissionsfrei: die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp Pack mit 240-Ah-Batterie, Einbauladegerät, hydraulischer Hochentleerung und serienmäßig 2 Seitenbesen.
Extrem robust, emissionsfrei und dabei sehr komfortabel: die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp. Die leistungsstarke 240-Ah-Batterie und ein passendes Einbauladegerät machen bis zu 4-stündige Dauereinsätze möglich – gerade in besonders staubigen Innenbereichen. Die Maschine verfügt serienmäßig über 2 Seitenbesen, wodurch die Flächenleistung erhöht wird. Eine Rundumkennleuchte steigert zudem die Sicherheit im laufenden Betrieb. Damit weder Mobiliar noch Maschine beschädigt werden, verfügt die Kehrmaschine über einen einschwenkbaren Seitenbesen, dessen Drehzahl jederzeit an das Staubvorkommen anpassbar ist. Die pendelnd gelagerte Kehrwalze sichert sehr gute Reinigungsergebnisse, das bewährte Rundfiltersystem mit 6 Quadratmeter Filterfläche und automatischer Abreinigung ermöglicht jederzeit staubfreies Kehren, der große Kehrgutbehälter lange Reinigungseinsätze und die hydraulische Hochentleerung eine komfortable Entsorgung. Für hohe Anwenderfreundlichkeit sorgen der einstellbare Fahrersitz, die sehr gute Übersicht und die einfach zu erreichenden Bedienelemente. Die wartungsfreundliche KM 100/120 R Bp ist zudem mit einem optionalen Schutzdach oder einer Saugeraufnahme nachrüstbar.
Merkmale und Vorteile
Hohe Produktivität
- Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems.
- Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze.
- Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten.
Komfortable und sichere Bedienung
- Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe.
- Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente.
- Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern.
Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung
- Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten.
- Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit.
- Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge.
Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
- Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten.
- Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fahrantrieb
|Gleichstrommotor
|Antrieb – Leistung (V)
|24
|Antriebsart
|Elektrisch
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|6000
|Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
|7620
|Arbeitsbreite (mm)
|730
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1000
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1270
|Batteriekapazität (Ah)
|240
|Batteriespannung (V)
|24
|Batterielaufzeit (h)
|3.5
|Kehrgutbehälter (l)
|120
|Steigfähigkeit (%)
|12
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|6
|Filterfläche (m²)
|6
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|748
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|750.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1807 x 1290 x 1500
Lieferumfang
- Polyester-Rundfilter
- Räder, luftbereift
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, automatisch ausschwingend
- Befestigungsmöglichkeit Home Base
Anwendungsgebiete
- Zur schnellen Unterhaltsreinigung in Parkhäusern und auf Parkplätzen
- Auch für Handwerksbetriebe, Schulen, Tankstellen oder Autohäuser geeignet
- Ideal geeignet auch für den Logistikbereich, zum Beispiel zur Reinigung von Lagerhallen.