Extrêmement robuste, sans émissions et en outre très confortable : notre machine autoportée KM 100/120 R Bp. La puissante batterie de 240 Ah et un chargeur intégré assorti permettent jusqu'à quatre heures d'utilisation continue, notamment dans les espaces intérieurs particulièrement poussiéreux. La machine dispose de série de 2 brosses latérales, ce qui accroît le rendement surfacique. Un gyrophare augmente en outre la sécurité en cours de fonctionnement. Pour prévenir les dégâts aussi bien sur le mobilier que sur la machine, cette balayeuse dispose d'une brosse latérale escamotable dont le régime peut être ajusté à tout moment en fonction de la quantité de poussière. Le rouleau-balai à suspension oscillante garantit d'excellents résultats de nettoyage, le système à filtre rond éprouvé avec 6 mètres carrés de surface filtrante et décolmatage automatique permet à tout moment un balayage sans dégagement de poussière, la grande cuve à déchets permet des nettoyages prolongés et le vidage hydraulique en hauteur permet une élimination pratique. La grande facilité d'utilisation de la machine est due à son siège conducteur réglable, à sa très bonne visibilité et à ses éléments de commande faciles à atteindre. Facile d'entretien, la KM 100/120 R Bp peut en outre être équipée ultérieurement d'un toit de protection en option ou d'un support d'aspirateur.