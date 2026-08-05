Die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp Pack 4 SB ist eine äußerst robuste mittelgroße Aufsitz-Kehrsaugmaschine für unterschiedliche Reinigungsaufgaben mit Hochentleerung in Außen- und Innenbereichen. Mithilfe der 4 Seitenbesen lässt sich die maximale Flächenleistung verdoppeln. Die großzügige Arbeitsbreite ermöglicht randnahes Kehren auch an Absturzkanten. Für Sicherheit sorgt hierbei der große seitliche Überstand der platzsparend einklappbaren Seitenbesen. Die pendelnd gelagerte Kehrwalze sorgt dabei für ein hervorragendes Kehrergebnis, auch bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit von 6 km/h. Der große Kehrgutbehälter lässt sich hydraulisch bis auf 1,50 Meter anheben, um den Schmutz bequem in den Behälter zu entleeren. Das bewährte Rundfiltersystem mit großer Filterfläche (6 m²) und automatischer Filterabreinigung ermöglicht ein konstant staubfreies Kehren und sorgt für zuverlässige Sauberkeit. Der Fahrersitz der Aufsitzkehrmaschine lässt sich ergonomisch einstellen, für eine gute Rundumsicht. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Wartungsrelevante Teile wie Filter und Kehrwalze sind leicht zugänglich und können werkzeuglos ausgebaut werden.