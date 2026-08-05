La machine autoportée KM 100/120 R Bp Pack 4 SB est une balayeuse aspirante autoportée extrêmement robuste de taille moyenne, avec vidage en hauteur, pour différentes tâches de nettoyage à l'extérieur et à l'intérieur. À l'aide des 4 brosses latérales, le rendement surfacique maximal peut être doublé. La généreuse largeur de travail permet un balayage au plus près des bords, y compris les bords présentant un risque de chute. À cet effet, la sécurité est garantie par le grand porte-à-faux latéral des brosses latérales escamotables pour un encombrement minimal. Le rouleau-balai à suspension oscillante assure en outre un excellent résultat de balayage, même à la vitesse de travail maximale de 6 km/h. La grande cuve à déchets dispose d'un relevage hydraulique jusqu'à une hauteur de 1,50 mètre pour vider aisément les déchets dans le bac. Le système à filtre rond éprouvé, doté d'une surface filtrante étendue (6 m²) et d'un décolmatage automatique du filtre permet un balayage sans dégagement de poussière en permanence et garantit une propreté fiable. Le siège conducteur de la machine autoportée offre une possibilité de réglage ergonomique pour une bonne vision panoramique. Tous les éléments de commande sont disposés de façon conviviale et facile à atteindre. Les pièces sujettes à la maintenance comme le filtre et le rouleau-balai sont faciles d'accès et peuvent être démontées sans outils.