Balayeuse aspirante KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Machine autoportée sans émissions KM 100/120 R Bp Pack 4SB avec vidage hydraulique en hauteur, système à filtre rond et largeur de travail particulièrement importante grâce à 4 brosses latérales. Pour la sécurité et le confort.
La machine autoportée KM 100/120 R Bp Pack 4 SB est une balayeuse aspirante autoportée extrêmement robuste de taille moyenne, avec vidage en hauteur, pour différentes tâches de nettoyage à l'extérieur et à l'intérieur. À l'aide des 4 brosses latérales, le rendement surfacique maximal peut être doublé. La généreuse largeur de travail permet un balayage au plus près des bords, y compris les bords présentant un risque de chute. À cet effet, la sécurité est garantie par le grand porte-à-faux latéral des brosses latérales escamotables pour un encombrement minimal. Le rouleau-balai à suspension oscillante assure en outre un excellent résultat de balayage, même à la vitesse de travail maximale de 6 km/h. La grande cuve à déchets dispose d'un relevage hydraulique jusqu'à une hauteur de 1,50 mètre pour vider aisément les déchets dans le bac. Le système à filtre rond éprouvé, doté d'une surface filtrante étendue (6 m²) et d'un décolmatage automatique du filtre permet un balayage sans dégagement de poussière en permanence et garantit une propreté fiable. Le siège conducteur de la machine autoportée offre une possibilité de réglage ergonomique pour une bonne vision panoramique. Tous les éléments de commande sont disposés de façon conviviale et facile à atteindre. Les pièces sujettes à la maintenance comme le filtre et le rouleau-balai sont faciles d'accès et peuvent être démontées sans outils.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Très grande largeur de travailDouble le rendement surfacique. Balayage en toute sécurité au niveau des bords présentant un risque de chute grâce au grand porte-à-faux latéral. Les brosses latérales escamotables permettent de franchir les passages étroits.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreDécolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Grande surface filtrante
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V)
|24
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|13800
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1270
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|3
|Cuve à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|985
|Poids emballage inclus (kg)
|987
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Support Home Base
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage des quais de gare
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings