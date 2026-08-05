Ob in sehr staubigen Außen- oder in gut belüfteten Innenbereichen: Die robuste Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R G 2SB von Kärcher überzeugt mit hoher Vielseitigkeit, hervorragenden Kehrergebnissen und vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten. Dank pendelnd gelagerter Kehrwalze meistert sie mühelos die unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten, während das große Kehrbehältervolumen von 120 Litern, der einschwenkbare Seitenbesen sowie 7 km/h Arbeitsgeschwindigkeit umfangreiche, zügige und für Mobiliar und Maschine sichere Kehreinsätze gewährleisten. Die serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht dabei die Arbeitssicherheit. Anwender profitieren von der einfachen und ergonomischen Bedienung, der komfortablen automatischen Hochentleerung (bis auf 152 cm) sowie sehr guter Sicht auf die zu reinigenden Flächen. Ein bewährtes Rundfiltersystem mit 6 Quadratmeter großer Filterfläche ermöglicht kontinuierliches, nahezu staubfreies Kehren – ganz unabhängig von der Schmutzmenge, die automatische Filterabreinigung verdoppelt die Standzeit des Filters und schützt die Gesundheit des Anwenders. Optionale Anbausätze ermöglichen zudem eine individuelle Anpassung an praktisch alle Kundenbedürfnisse.