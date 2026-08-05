Que ce soit pour les extérieurs très poussiéreux ou dans les espaces intérieurs bien ventilés : la machine autoportée robuste KM 100/120 R G 2SB de Kärcher s'illustre par sa grande polyvalence, ses résultats de balayage exceptionnels et ses possibilités variées de personnalisation. Grâce à son rouleau-balai à suspension oscillante, elle vient aisément à bout des configurations de sol les plus diverses alors que le grand volume de la cuve à déchets de 120 litres, la brosse latérale escamotable ainsi que la vitesse de travail de 7 km/h garantissent des balayages d'envergure rapides et sans risque pour le mobilier et la machine. Le gyrophare de série augmente en outre la sécurité au travail. Les utilisateurs bénéficient d'une utilisation facile et ergonomique, d'un vidage automatique en hauteur pour plus de confort (jusqu'à 152 cm) ainsi que d'une excellente vue sur les surfaces à nettoyer. Un système à filtre rond éprouvé, doté d'une grande surface filtrante de 6 mètres carrés, permet un balayage continu, presque sans dégagement de poussière, et ce, peu importe la quantité de saletés ; en effet, le décolmatage automatique du filtre multiplie par deux la durée de vie du filtre et protège la santé de l'utilisateur. Des kits disponibles en option permettent en outre un ajustement individuel à pratiquement tous les besoins des clients.