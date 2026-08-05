Kompakt, hervorragend ausgestattet, kinderleicht zu bedienen und dazu sehr preiswert: Unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack überzeugt in allen Belangen. Die geringe Baugröße dieses Einstiegsmodells prädestiniert die Maschine auch zu Arbeitseinsätzen in engen und zugestellten Bereichen, während sie im Innen- und Außenbereich mit einer hohen Flächenleistung punktet und ihre Stärken souverän ausspielen kann. Zwei ausweichende Seitenbesen mit Drehzahlregulierung – jeweils rechts und links am Gerät –, ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten, eine von außen sichtbare Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze sowie Batterie und Ladegerät sind serienmäßig mit an Bord. Die pendelnd gelagerte Walze muss zu keinem Zeitpunkt nachjustiert werden und entfernt dennoch Schmutz auch bei Bodenunebenheiten rückstandslos. Wartungsarbeiten sind mühelos durchführbar. So ist der Staubfilter komfortabel vom Sitz aus zu reinigen und die Hauptkehrwalze werkzeuglos zu wechseln. Die weit öffnende Gerätehaube ermöglicht einen bequemen Zugang zu inneren Komponenten. Dank des integrierten Home-Base-Systems ist auch die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien bequem möglich.