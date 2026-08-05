Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Unsere kompakte und wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack ist serienmäßig mit 2 Seitenbesen, Batterie und Ladegerät ausgestattet und überzeugt mit hoher Flächenleistung.

Kompakt, hervorragend ausgestattet, kinderleicht zu bedienen und dazu sehr preiswert: Unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack überzeugt in allen Belangen. Die geringe Baugröße dieses Einstiegsmodells prädestiniert die Maschine auch zu Arbeitseinsätzen in engen und zugestellten Bereichen, während sie im Innen- und Außenbereich mit einer hohen Flächenleistung punktet und ihre Stärken souverän ausspielen kann. Zwei ausweichende Seitenbesen mit Drehzahlregulierung – jeweils rechts und links am Gerät –, ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten, eine von außen sichtbare Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze sowie Batterie und Ladegerät sind serienmäßig mit an Bord. Die pendelnd gelagerte Walze muss zu keinem Zeitpunkt nachjustiert werden und entfernt dennoch Schmutz auch bei Bodenunebenheiten rückstandslos. Wartungsarbeiten sind mühelos durchführbar. So ist der Staubfilter komfortabel vom Sitz aus zu reinigen und die Hauptkehrwalze werkzeuglos zu wechseln. Die weit öffnende Gerätehaube ermöglicht einen bequemen Zugang zu inneren Komponenten. Dank des integrierten Home-Base-Systems ist auch die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien bequem möglich.

Merkmale und Vorteile
Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Cleveres Behälterkonzept
Cleveres Behälterkonzept
2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts. Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung. Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren.
Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Leistungsfähiges Filtersystem
Leistungsfähiges Filtersystem
Flachfaltenfilter aus Polyester. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus. Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube.
Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz
Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz
Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente. Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes. Höhenverstellbares Lenkrad.
Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen
  • Praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.
  • Bequeme Mitnahme von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder Behälter.
  • Große Ablagefläche im Heck der Maschine.
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze
  • Von außen einfach und komfortabel einsehbar.
  • Präzise Bestimmung des Wechselzeitpunkts.
Ausweichender Seitenbesen
  • Schützt den Seitenbesen vor Beschädigungen.
  • Zuverlässige und robuste Ausführung.
  • Senkt Wartungs- und Servicekosten.
Kompakte Bauweise für höchste Wendigkeit
  • Sehr gute Manövrierbarkeit der Maschine.
  • Besonders auch für zugestellte und enge Bereiche geeignet.
  • Fahrt durch normale Türöffnungen (90 cm) möglich.
Drehzahlregulierung des Seitenbesens
  • Zur Anpassung der Seitenbesendrehzahl an jeweilige Schmutzart und -menge.
  • Reduziert eventuelle Staubaufwirbelungen.
Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze
  • Keine Verschleißnachstellung notwendig.
  • Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten.
Einfaches Bedienkonzept
  • Kehrwalze und Seitenbesen lassen sich bequem über Fußpedale zu- und abschalten.
  • Vor- und Rückwärtsfahrt komfortabel über Wahlschalter einstellbar.
  • Saugstromregulierung zum Kehren nasser Oberflächen.
Spezifikationen

Technische Daten

Fahrantrieb Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V/W) 24 / 1000
Antriebsart Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h) 6510
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h) 6510
Arbeitsbreite (mm) 615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm) 850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 1085
Batteriekapazität (Ah) 115
Batteriespannung (V) 24
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Kehrgutbehälter (l) 50
Steigfähigkeit (%) 12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 6
Filterfläche (m²) 2.3
Zuladung (kg) max. 90
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 257.1
Gewicht, betriebsbereit (kg) 238
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 259.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1350 x 940 x 1170

Lieferumfang

  • Räder, luftbereift

Ausstattung

  • Filterabreinigung manuell
  • Filterabreinigung mechanisch
  • Hauptkehrwalze pendelnd
  • Saugstromregulierung
  • Grobschmutzklappe
  • Überkopfkehrprinzip
  • Fahrantrieb vorwärts
  • Fahrantrieb rückwärts
  • Absaugung
  • Außeneinsatz
  • Inneneinsatz
  • Seitenbesendrehzahl, einstellbar
  • Batterieanzeige
  • Betriebsstundenzähler
  • Kehrgutbehälter, fahrbar
  • Kehrfunktion, abschaltbar
  • Seitenbesen, automatisch ausschwingend
  • Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze
  • Multifunktionsdisplay
  • Befestigungsmöglichkeit Home Base

Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Reinigung von Produktions-, Lager- und kleineren Logistikhallen
  • Zur schnellen Unterhaltsreinigung in Parkhäusern und auf Parkplätzen
  • Auch für Handwerksbetriebe, Schulen, Tankstellen oder Autohäuser geeignet
Zubehör