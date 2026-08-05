Compacte, parfaitement équipée, ultra facile à utiliser et de surcroît très abordable : notre balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack se montre convaincante à tous les niveaux. Les dimensions compactes du modèle d'entrée de gamme prédestinent cette machine aux interventions dans les espaces restreints et encombrés tandis qu'elle marque des points avec son rendement surfacique élevé à l'intérieur et à l'extérieur en déployant sans effort tout son potentiel. Deux brosses latérales à écartement automatique et à vitesse de rotation réglable, situées à droite et à gauche de l'appareil, un grand filtre antipoussière pour un travail sans dégagement de poussière, un indicateur d'usure visible de l'extérieur pour le rouleau-balai principal ainsi que la batterie et le chargeur font partie de l'équipement de série. Le balai-rouleau à suspension oscillante ne nécessite aucun réajustement et parvient néanmoins à éliminer les saletés jusqu'à la dernière trace, même sur les sols irréguliers. Les tâches de maintenance sont possibles sans effort. Le filtre antipoussière peut, en effet, être nettoyé aisément depuis le siège et le rouleau-balai principal peut être remplacé sans outils. Le capot de l'appareil à large ouverture permet un accès confortable aux composants internes. Le système Home Base intelligent permet aussi d'emporter confortablement des outils de nettoyage supplémentaires.