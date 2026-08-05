Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G

Benzinbetrieben, leistungsstark und besonders kompakt und robust konstruiert, überzeugt unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G bei langen Reinigungseinsätzen in Außenbereichen.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Benzinmotor und einem automatischen Choke für ein optimales Startverhalten bietet unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G ideale Voraussetzungen für umfangreiche Reinigungseinsätze im Freien. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem sorgt dabei für staubfreies Arbeiten und minimiert zugleich Saugkraftverluste. Dank des EASY-Operation-Systems und der kompakten Konstruktion ist das Gerät sehr einfach zu bedienen und begeistert gleichzeitig mit agilem Fahrverhalten und hoher Wendigkeit. Die praktische Pick-up-Fläche sowie der Anbausatz Home-Base erlauben dazu die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.

Merkmale und Vorteile
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G: Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche
Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche
Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Sicherheit und Wendigkeit. Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G: EASY-Operation-Bedienkonzept
EASY-Operation-Bedienkonzept
Logisch und verständlich. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G: Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung
Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung
Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel.
Home-Base für mehr Flexibilität
  • Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
  • Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.
Spezifikationen

Technische Daten

Fahrantrieb 4-Takt-Motor
Antrieb – Leistung (kW) 6.6
Antriebsart Benzin
Max. Flächenleistung (m²/h) 7200
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h) 9200
Arbeitsbreite (mm) 615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm) 900
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 1150
Kehrgutbehälter (l) 60
Steigfähigkeit (%) 18
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8
Filterfläche (m²) 4
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 265
Gewicht, betriebsbereit (kg) 265
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 266
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Lieferumfang

  • Polyester-Rundfilter

Ausstattung

  • Filterabreinigung manuell
  • Filterabreinigung automatisch
  • Hauptkehrwalze pendelnd
  • Saugstromregulierung
  • Grobschmutzklappe
  • Überkopfkehrprinzip
  • Fahrantrieb vorwärts
  • Fahrantrieb rückwärts
  • Absaugung
  • Außeneinsatz
  • Betriebsstundenzähler
  • Kehrfunktion, abschaltbar
  • Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
  • Befestigungsmöglichkeit Home Base
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G
Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G

Videos

Anwendungsgebiete
  • Logistikzentren
  • Parkhäuser
  • Lagergebäude und andere Indooranwendungen
  • Hotelkomplexe
  • Produktionshallen
  • Kleinere Park- und Parkplatzanlagen
Zubehör