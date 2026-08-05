Ausgestattet mit einem leistungsstarken Benzinmotor und einem automatischen Choke für ein optimales Startverhalten bietet unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G ideale Voraussetzungen für umfangreiche Reinigungseinsätze im Freien. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem sorgt dabei für staubfreies Arbeiten und minimiert zugleich Saugkraftverluste. Dank des EASY-Operation-Systems und der kompakten Konstruktion ist das Gerät sehr einfach zu bedienen und begeistert gleichzeitig mit agilem Fahrverhalten und hoher Wendigkeit. Die praktische Pick-up-Fläche sowie der Anbausatz Home-Base erlauben dazu die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.