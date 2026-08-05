Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G
Benzinbetrieben, leistungsstark und besonders kompakt und robust konstruiert, überzeugt unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G bei langen Reinigungseinsätzen in Außenbereichen.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Benzinmotor und einem automatischen Choke für ein optimales Startverhalten bietet unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G ideale Voraussetzungen für umfangreiche Reinigungseinsätze im Freien. Das einzigartige, automatische und höchst effektive Rundfilter-Abreinigungssystem sorgt dabei für staubfreies Arbeiten und minimiert zugleich Saugkraftverluste. Dank des EASY-Operation-Systems und der kompakten Konstruktion ist das Gerät sehr einfach zu bedienen und begeistert gleichzeitig mit agilem Fahrverhalten und hoher Wendigkeit. Die praktische Pick-up-Fläche sowie der Anbausatz Home-Base erlauben dazu die Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.
Merkmale und Vorteile
Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-FlächeFür hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Sicherheit und Wendigkeit. Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.
EASY-Operation-BedienkonzeptLogisch und verständlich. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
Große Filterfläche mit automatischer AbreinigungNach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel.
Home-Base für mehr Flexibilität
- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fahrantrieb
|4-Takt-Motor
|Antrieb – Leistung (kW)
|6.6
|Antriebsart
|Benzin
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|7200
|Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
|9200
|Arbeitsbreite (mm)
|615
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|900
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1150
|Kehrgutbehälter (l)
|60
|Steigfähigkeit (%)
|18
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|8
|Filterfläche (m²)
|4
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|265
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|265
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|266
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Lieferumfang
- Polyester-Rundfilter
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
- Befestigungsmöglichkeit Home Base
Videos
Anwendungsgebiete
- Logistikzentren
- Parkhäuser
- Lagergebäude und andere Indooranwendungen
- Hotelkomplexe
- Produktionshallen
- Kleinere Park- und Parkplatzanlagen