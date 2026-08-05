Balayeuse aspirante KM 90/60 R G
Fonctionnant à l'essence, puissante et de conception particulièrement compacte et robuste, notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R G particulièrement compacte et robuste est un choix convaincant pour les longs travaux de nettoyage dans les zones extérieures.
Équipée d'un puissant moteur à essence et d'un starter automatique pour un démarrage optimal, notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R G remplie les conditions idéales pour les grands nettoyages en extérieur. Pour ce faire, le système de nettoyage à filtres circulaires unique, automatique et extrêmement efficace veille à un travail sans poussière et minimise en même temps les pertes de puissance d'aspiration. Grâce au système EASY Operation et à sa conception compacte, l'appareil est très facile à utiliser et impressionne en même temps par sa tenue de route souple et sa grande maniabilité. La zone de ramassage pratique ainsi que le kit Home Base permettent d'emporter facilement des ustensiles de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Conception robuste et compacteConstruit pour durer, extrêmement fiable. Sécurité et maniabilité Possibilité de fixer et de transporter en toute sécurité des éléments supplémentaires, tels que des bidons de réserve, ou des appareils de nettoyage manuels.
Concept d'utilisation Easy OperationClaire et logique Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Kit Homebase pour une plus grande flexibilité
- Connexions pratiques pour d'autres accessoires.
- Facile à transporter
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Entraînement – puissance (kW)
|6.6
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|7200
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|9200
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|900
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1150
|Cuve à déchets (l)
|60
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|265
|Poids, en état de marche (kg)
|265
|Poids emballage inclus (kg)
|266
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à commande pneumatique
- Support Home Base
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Centre logistique
- Parkings à plusieurs étages
- Entrepôts et autres applications à l'intérieur
- Complexes hôteliers
- Halls de production
- Parcs et parkings plus petits