Équipée d'un puissant moteur à essence et d'un starter automatique pour un démarrage optimal, notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R G remplie les conditions idéales pour les grands nettoyages en extérieur. Pour ce faire, le système de nettoyage à filtres circulaires unique, automatique et extrêmement efficace veille à un travail sans poussière et minimise en même temps les pertes de puissance d'aspiration. Grâce au système EASY Operation et à sa conception compacte, l'appareil est très facile à utiliser et impressionne en même temps par sa tenue de route souple et sa grande maniabilité. La zone de ramassage pratique ainsi que le kit Home Base permettent d'emporter facilement des ustensiles de nettoyage supplémentaires.