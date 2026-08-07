Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Go!Further
Die KM 70/20 C 2SB Go!Further ist eine limitierte schwarze Handkehrmaschinen Edition für innen und außen mit > 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusivem Zubehör: Grobschmutzzange.
Die limitiert verfügbare schwarze Handkehrmaschine KM 70/20 C Go!Further aus > 30 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze effektiv Innen- und Außenflächen. In Kombination mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB Go!Further ist 9-mal höher als die eines herkömmlichen Kehrbesens. Die Kehrwalze ist in 6 Stufen verstellbar und ermöglicht in Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der integrierte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgt ein höhenverstellbarer Schubbügel. Über das Home-Base-System kann zusätzliches Zubehör wie ein Eimer oder eine Grobschmutzzange bequem mitgeführt werden. So lassen sich neben Staub und Schmutz auch Abfälle in einem Arbeitsgang aufnehmen und entsorgen. Nach Gebrauch lässt sich die KM 70/20 C 2SB Go!Further dank Parkstellung platzsparend verstauen. Eine Grobschmutzzange ist exklusiv im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbarStufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.
StaubfilterDer Staubfilter reinigt die Abluft effektiv und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.
NachhaltigkeitsmerkmaleKein zusätzlicher Energiebedarf: Manueller Antrieb ermöglicht einen flexiblen Einsatz – jederzeit und an jedem Ort.
Home-Base-System
- Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange.
- Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Manuell
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|3920
|Arbeitsbreite (mm)
|480
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|700
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|980
|Behältervolumen brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|23.9
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|22
|Verpackungsgewicht (kg)
|27.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Feinstaubfilter
- Grobschmutzzange
Ausstattung
- Kehrantrieb manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
- Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
- Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
Zubehör
KM 70/20 C 2SB Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
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