Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB

Handkehrmaschine KM 70/25 C zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.

Die Handkehrmaschine KM 70/25 C macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze und Seitenbesen sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Schaumstofffilter mit passiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in sechs Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Für ausreichend Power in jeder Situation sorgt die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.  Der Wechselakku ist für einen leichten Transport herausnehmbar. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

Merkmale und Vorteile
Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB: Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden. Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität. Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.
Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB: Staubfilter
Staubfilter
Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld. Werkzeugloser Filterwechsel.
Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB: Praktische Ablagefläche
Praktische Ablagefläche
Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden. Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege. Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.
Dreifach verstellbarer und klappbarer Schubbügel
  • Der klappbare Schubbügel ermöglicht eine platzsparende Verstauung.
  • Auf Bedienergröße einstellbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Antriebsart Manuell
Max. Flächenleistung (m²/h) 3920
Arbeitsbreite (mm) 480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm) 700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 980
Behältervolumen brutto/netto (l) 45 / 20
Akkutyp Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V) 36
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 1
Laufzeit je Akkuladung (h) max. 2.2 (5,0 Ah) / max. 2.7 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min) 98 / 138
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 32
Verpackungsgewicht (kg) 38.7

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Feinstaubfilter

Ausstattung

  • Kehrantrieb elektrisch
  • Hauptkehrwalze einstellbar
  • Filterabreinigung manuell
  • Schubbügel klappbar
  • Kehrschaufelprinzip
  • Außeneinsatz
  • Inneneinsatz
  • klappbarer Seitenbesen
  • Stufenlos einstellbarer Seitenbesen
  • Tragegriff
Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB
Anwendungsgebiete
  • Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
  • Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
  • Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
  • Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind