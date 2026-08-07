Classic Mopphalter Laschen MultiLink 40 cm
Classic Mopphalter Laschen MultiLink aus Polyamid für 3-Löcher Laschen, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Flachmopsystem mit Laschen, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Bodenart
|Hartböden
|Textilienfixierung
|Laschen
|Material
|PA / Glasfaser / PP
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B) (mm)
|405 x 105
|Abmessungen, verpackt (mm)
|405 x 105 x 230
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung