Classic Mopphalter Laschen MultiLink 40 cm

Classic Mopphalter Laschen MultiLink aus Polyamid für 3-Löcher Laschen, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Flachmopsystem mit Laschen, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm CLASSIC
Bodenart Hartböden
Textilienfixierung Laschen
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.6
Verpackungsgewicht (kg) 0.6
Abmessungen (L × B) (mm) 405 x 105
Abmessungen, verpackt (mm) 405 x 105 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör