Premium Mopphalter Klettsystem 40 cm
Mit einem Blocksystem ausgesatteter hochwertiger Kletthalter aus Kunststoff in 40 cm Breite von Kärcher. Einfach und schnell in der Anwendung.
Kletthalter aus Kunststoff mit Blocksystem von Kärcher. Der 40 cm breite Halter mit Klettverschluss eignet sich zur Verwendung mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 mm wie beispielsweise unseren Aluminium- und Teleskopstielen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|PA / Glasfaser / PP
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 95
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 100 x 45
Videos
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung