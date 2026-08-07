Der Mopphalter (40 cm) mit Clip von Kärcher ist mit einer rückenfreundlichen Clipfixierung, einem um 360° drehbaren Gelenk und einer anwenderfreundlichen Taschenfixierung für schnelle Wechsel ausgestattet. Der Halter eignet sich zur Verwendung mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 mm wie beispielsweise unseren Aluminium- und Teleskopstielen.