Premium Mopphalter Tasche SafeClip 40 cm

Mopphalter (40 cm) mit rückenfreundlicher Clipfixierung, 360°-Rotation und Taschenfixierung für schnelle Wechsel.

Der Mopphalter (40 cm) mit Clip von Kärcher ist mit einer rückenfreundlichen Clipfixierung, einem um 360° drehbaren Gelenk und einer anwenderfreundlichen Taschenfixierung für schnelle Wechsel ausgestattet. Der Halter eignet sich zur Verwendung mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 mm wie beispielsweise unseren Aluminium- und Teleskopstielen.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD
Textilienfixierung Taschen
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.5
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Premium Mopphalter Tasche SafeClip 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör