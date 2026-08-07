Premium Mopphalter Tasche SafeClip 40 cm
Mopphalter (40 cm) mit rückenfreundlicher Clipfixierung, 360°-Rotation und Taschenfixierung für schnelle Wechsel.
Der Mopphalter (40 cm) mit Clip von Kärcher ist mit einer rückenfreundlichen Clipfixierung, einem um 360° drehbaren Gelenk und einer anwenderfreundlichen Taschenfixierung für schnelle Wechsel ausgestattet. Der Halter eignet sich zur Verwendung mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 mm wie beispielsweise unseren Aluminium- und Teleskopstielen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Textilienfixierung
|Taschen
|Material
|PA / Glasfaser / PP
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 110
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung