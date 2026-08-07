Premium Mopphalter Tasche SafeClip ErgoFrame 40 cm
Tasche SafetyClip ErgoFrame Halter aus Polyamid mit Klammer zur optimalen Befestigung des Bezuges und Gelenk.
Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung oder Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage. Ideal zur professioneller Reinigung mit höchster Ergonomie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden
|Textilienfixierung
|Taschen
|Material
|PA / Glasfaser / PP
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 110
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 110 x 150
Ausstattung
- Ergo Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung