Premium Mopphalter Tasche SafeClip ErgoFrame 40 cm

Tasche SafetyClip ErgoFrame Halter aus Polyamid mit Klammer zur optimalen Befestigung des Bezuges und Gelenk.

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung oder Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage. Ideal zur professioneller Reinigung mit höchster Ergonomie.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Textilienfixierung Taschen
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.5
Verpackungsgewicht (kg) 0.6
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 110 x 150

Ausstattung

  • Ergo Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör