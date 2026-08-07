Standard Mopphalter Tasche MultiLink 40 cm

Tasche MultiLink Halter aus Polyamid, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Textilienfixierung Taschen
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.4
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B) (mm) 405 x 105
Abmessungen, verpackt (mm) 405 x 105 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör