Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm

Flexibler Staubmopp-Halter verstellbar bis 270°, mit Universalclip und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.

Flexibles Staubmopp-Halter System. Ideal zur Reinigung von Oberflächen mit abgerundeten Ecken, strukturierten oder engen Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B) (mm) 600 x 60
Abmessungen, verpackt (mm) 600 x 60 x 20

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung
Zubehör