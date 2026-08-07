Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm
Flexibler Staubmopp-Halter verstellbar bis 270°, mit Universalclip und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.
Flexibles Staubmopp-Halter System. Ideal zur Reinigung von Oberflächen mit abgerundeten Ecken, strukturierten oder engen Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP / Gummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B) (mm)
|600 x 60
|Abmessungen, verpackt (mm)
|600 x 60 x 20
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung