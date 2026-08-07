Plumeau flexible MultiLink 60 cm

Support de dépoussiérage flexible, inclinable jusqu' à 270°, avec pastille de fixation et poignée système MultiLink avec capuchon amovible.

Système avec sabre de dépoussiérage flexible. Idéal pour nettoyer les surfaces arrondies, irregulières ou difficiles à atteindre.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.3
Poids d'emballage (kg) 0.4
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 60
Dimensions, emballé (mm) 600 x 60 x 20

Équipement

  • Connexion MultiLink
Plumeau flexible MultiLink 60 cm
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec
Accessoires