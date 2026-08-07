MF Moppbezug biegsamer Staubwedel 60 cm
Mikrofasermopp für Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm.
System mit flexiblem und faltbarem Staubwedel. Ideal für das schnelle und präzise Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Material
|PET
|Waschtemperatur (°C)
|max. 60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|600 x 90
|Abmessungen, verpackt (mm)
|600 x 90 x 20
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung