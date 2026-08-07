MF Moppbezug biegsamer Staubwedel 60 cm

Mikrofasermopp für Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm.

System mit flexiblem und faltbarem Staubwedel. Ideal für das schnelle und präzise Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Schmutzart Lose Verschmutzung
Material PET
Waschtemperatur (°C) max. 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 600 x 90
Abmessungen, verpackt (mm) 600 x 90 x 20
MF Moppbezug biegsamer Staubwedel 60 cm
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung