Hand Mopphalter Klettsystem 30 cm
Zur effizienten Reinigung vertikaler und horizontaler Oberflächen entwickelter Halter für Mikrofaserbezüge mit Klettverschluss und 30 cm Länge von Kärcher.
Mit ergonomischem Griff für ermüdungsfreie Reinigungseinsätze und ideal zur effizienten Reinigung sowohl vertikaler als auch horizontaler Oberflächen geeignet: Der Handpadhalter für 30 Zentimeter lange Mikrofaserbezüge mit Klettverschluss von Kärcher. Im Vergleich zu Tüchern steht mit dem Halter und dem Bezug eine deutlich größere Auflagefläche zur Verfügung, welche die Produktivität bei der Reinigung deutlich steigert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Material
|PE/PA
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|300 x 80
Videos
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung
- Oberfläche Waschraum - Nassreinigung
- Oberfläche - Glasreinigung
- Fenster