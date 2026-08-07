Support de frange à main Bande auto-agrippante 30 cm
Support conçu pour le nettoyage efficace des surfaces verticales et horizontales avec des housses en microfibre avec système de bandes autoagrippantes de 30 cm de longueur de Kärcher.
Poignée ergonomique pour un nettoyage sans effort et parfait des surfaces verticales comme horizontales : le support pour pad manuel avec système de bandes autoagrippantes pour housses en microfibre de 30 centimètres de longueur de Kärcher. Par rapport aux lingettes, le support et la housse offrent une surface de contact bien supérieure pour gagner nettement en productivité lors du nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Matériau
|PE/PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|300 x 80
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Surface sanitaires – nettoyage humide
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées
- Vitres