Poignée ergonomique pour un nettoyage sans effort et parfait des surfaces verticales comme horizontales : le support pour pad manuel avec système de bandes autoagrippantes pour housses en microfibre de 30 centimètres de longueur de Kärcher. Par rapport aux lingettes, le support et la housse offrent une surface de contact bien supérieure pour gagner nettement en productivité lors du nettoyage.