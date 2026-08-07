Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm

Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm für die Reinigung von Spiegeln, Edelstahl, Glas- und Oberflächen.

Klettsystem und Ultra-Mikrofasertuch zur Reinigung glänzender Oberflächen. Ideal für die Reinigung glänzender Oberflächen im Innenbereich, wie z. B. Vitrinen in Kühltheken und Lebensmittelgeschäften oder Glastüren.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.8
Verpackungsgewicht (kg) 0.9
Abmessungen (L × B) (mm) 565 x 120
Abmessungen, verpackt (mm) 565 x 120 x 70

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm

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Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Glasreinigung
Zubehör