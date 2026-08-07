Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm
Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm für die Reinigung von Spiegeln, Edelstahl, Glas- und Oberflächen.
Klettsystem und Ultra-Mikrofasertuch zur Reinigung glänzender Oberflächen. Ideal für die Reinigung glänzender Oberflächen im Innenbereich, wie z. B. Vitrinen in Kühltheken und Lebensmittelgeschäften oder Glastüren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.8
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B) (mm)
|565 x 120
|Abmessungen, verpackt (mm)
|565 x 120 x 70
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Videos
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Glasreinigung