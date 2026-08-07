Premium Kit de nettoyage de vitres MultiLink 30 cm 56-93 cm
Premium Kit de nettoyage de vitres MultiLink 30 cm 56-93 cm pour nettoyer le verre, les miroirs et l'acier inoxydable.
Système de support à scratch et frange ultra microfibre pour le nettoyage des surfaces brillantes. Idéal pour nettoyer les surfaces brillantes à l'intérieur telles que les vitrines des comptoirs réfrigérés et les magasins d'alimentation, les portes en verre.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.8
|Poids d'emballage (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l) (mm)
|565 x 120
|Dimensions, emballé (mm)
|565 x 120 x 70
Équipement
- Connexion MultiLink
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées