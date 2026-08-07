Premium Kit de nettoyage de vitres MultiLink 30 cm 56-93 cm

Premium Kit de nettoyage de vitres MultiLink 30 cm 56-93 cm pour nettoyer le verre, les miroirs et l'acier inoxydable.

Système de support à scratch et frange ultra microfibre pour le nettoyage des surfaces brillantes. Idéal pour nettoyer les surfaces brillantes à l'intérieur telles que les vitrines des comptoirs réfrigérés et les magasins d'alimentation, les portes en verre.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.8
Poids d'emballage (kg) 0.9
Dimensions (L × l) (mm) 565 x 120
Dimensions, emballé (mm) 565 x 120 x 70

Équipement

  • Connexion MultiLink
Premium Kit de nettoyage de vitres MultiLink 30 cm 56-93 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage des surfaces vitrées
Accessoires