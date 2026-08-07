Hochwertiges Mikrofasertuch Glas aus besonders feinen Mikrofasern mit hervorragender Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung. Speziell zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen, Glas, Fenstern, Spiegeln oder Chromstahl geeignet, entfernt das Mikrofasertuch selbst kleinste Partikel und sorgt für streifenfreie Sauberkeit, ganz ohne Flusen zu hinterlassen. Zur Reinigung wird das Reinigungsmittel direkt auf das Tuch gesprüht, es kann jedoch auch vorkonditioniert eingesetzt werden.