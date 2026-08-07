Premium MF Tuch Shine blau 40 x 40 cm 5 x
Mikrofasertuch Glas von Kärcher zur streifen- und fusselfreien Reinigung von Glasoberflächen, Spiegeln, Chromstahl und anderen glänzenden Oberflächen.
Hochwertiges Mikrofasertuch Glas aus besonders feinen Mikrofasern mit hervorragender Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung. Speziell zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen, Glas, Fenstern, Spiegeln oder Chromstahl geeignet, entfernt das Mikrofasertuch selbst kleinste Partikel und sorgt für streifenfreie Sauberkeit, ganz ohne Flusen zu hinterlassen. Zur Reinigung wird das Reinigungsmittel direkt auf das Tuch gesprüht, es kann jedoch auch vorkonditioniert eingesetzt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Textilienmaterial
|85% PET / 15% PA
|Herstellungsart
|Rundgestrick
|Waschtemperatur (°C)
|max. 60
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 500
|Menge (Stück)
|5
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.1 / 215
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Videos
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Glasreinigung
- Oberfläche - Nassreinigung