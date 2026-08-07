Premium MF Chiffon Shine bleu 40 x 40 cm 5 x
Lingette en microfibres de Kärcher pour le verre pour un nettoyage sans traces et non pelucheux des surfaces vitrées, miroirs, acier chromé et autres surfaces brillantes.
Lingette en microfibres haut de gamme pour le verre, composée de microfibres particulièrement fines offrant un excellent ramassage des saletés et une grande puissance de nettoyage. Spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces sensibles, le verre, les fenêtres, les miroirs ou l'acier chromé, la lingette en microfibres élimine même les particules les plus fines et garantit une propreté sans traces, sans laisser de peluches. Pour le nettoyage, le détergent est vaporisé directement sur la lingette, mais il peut également être utilisé après avoir été pré-conditionné.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matière textile
|85% PET / 15% PA
|Type de fabrication
|Tricot tubulaire
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 500
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0.1 / 215
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 400
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées
- Surface – nettoyage humide