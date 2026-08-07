Premium Mopphalter Klettsystem 30 cm
Halter mit Klettsystem, Moppclips, Blocksystem für 30 cm lange Moppbezüge mit Klettverschluss und um 360° drehbarem, beweglichem Gelenk für komfortable Reinigungseinsätze.
Für 30 Zentimeter lange Moppbezüge mit Klettverschluss: Der Kletthalter mit Blocksystem und Moppclips eignet sich dank des um 360° drehbaren Gelenks ideal zur professionellen Hochleistungsreinigung vertikaler und horizontaler Oberflächen. Im Vergleich zu Reinigungseinsätzen mit Tüchern bietet die Kombination aus Halter und Moppbezug eine deutlich größere Auflagefläche und damit auch eine deutlich höhere Produktivität. Der Kletthalter von Kärcher ist mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 Millimeter kompatibel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B) (mm)
|300 x 95
|Abmessungen, verpackt (mm)
|300 x 95 x 1600
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung
- Oberfläche Waschraum - Nassreinigung