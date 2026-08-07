Pour bonnettes de 30 centimètres avec système de bandes autoagrippantes : grâce à son articulation orientable à 360°, le support autoagrippant avec système de blocage et clips pour serpillière est idéal pour un nettoyage hautes performances professionnel des surfaces verticales et horizontales. En comparaison avec le nettoyage à la serpillière, l'association du support et de la bonnette offre une surface de contact nettement plus étendue et par conséquent aussi une productivité nettement supérieure. Le support autoagrippant de Kärcher est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 millimètres.