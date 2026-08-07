Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm
MultiLink Kletthalter mit Tuch-Clips, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B) (mm)
|224 x 80
|Abmessungen, verpackt (mm)
|224 x 80 x 230
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung
- Oberfläche - Glasreinigung
- Boden - Nassreinigung