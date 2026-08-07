Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm

MultiLink Kletthalter mit Tuch-Clips, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED
Material PP
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Verpackungsgewicht (kg) 0.3
Abmessungen (L × B) (mm) 224 x 80
Abmessungen, verpackt (mm) 224 x 80 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Nassreinigung
  • Oberfläche - Glasreinigung
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör