Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 30 cm

Support MultiLink avec système à scratch et pastilles de fixation, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.3
Poids d'emballage (kg) 0.3
Dimensions (L × l) (mm) 224 x 80
Dimensions, emballé (mm) 224 x 80 x 230

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface – nettoyage des surfaces vitrées
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires