Standard Handpadhalter 25 cm

Handpadhalter von Kärcher für Scheuerpads. Ideal zur intensiven, mechanischen Reinigung von Böden und Oberflächen.

Der kompakte Padhalter für Scheuerpads von Kärcher zur komfortablen Reinigung von Flächen, die für Reinigungsmaschinen nicht zugänglich sind. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff ist der langlebige Halter sehr beständig gegen handelsübliche Reinigungschemikalien und besonders schonend zu Oberflächen. Dank des ergonomischen Griffs liegt er sehr gut in der Hand und ermöglicht so ermüdungsfreies Reinigen mit jeder Art von Reinigungspads.

Spezifikationen

Technische Daten

Material PP
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 230 / 100 / 65
Standard Handpadhalter 25 cm

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Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
  • Oberfläche - Nassreinigung
Zubehör