Schwamm gelb/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x

Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.

Zur kratzfreien Reinigung von empfindlichen Oberflächen, universell einsetzbar, sanfter Schwamm mit offenem, weichem Vlies ohne Schleifmittel, 4-Farben-System zur einfachen Unterscheidung.

Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 10
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 150 / 70 / 50
Abmessungen, verpackt (mm) 310 / 210 / 70
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Nassreinigung