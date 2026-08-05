Trolley Classic V
Fahrwagen mit professioneller Universal Presse, Sackhalter, 4 L Eimer und ø 80 mm Lenkrollen.
Systemwagen zur Reinigung mit professioneller Universal Presse, Lagerfächer und Sackhalter zur Müllsammlung. Ideal zur Reinigung in mittleren und großen Objekten, wo das Auswaschen des Bezuges notwendig ist.
Merkmale und Vorteile
Lange Lebensdauer
- Lange Lebensdauer des Produkts: die Presse wurde entworfen, um einen langen Lebenszyklus des Produkts zu gewährleisten, Bestseller für TTS seit mehr als 20 Jahren
Einfache Montage
- Modular: Bestandteile und Zubehör erlauben es, den Systemwagen an jeden Bedarf anzupassen, jederzeit einfach zu verändern und zu reparieren
Hohe Kompatibilität
- Kompatibel mit gängigen Laschen- und Taschensystemen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|10.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|12
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Abmessungen, verpackt (mm)
|990 x 540 x 1140
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden - Trockenreinigung